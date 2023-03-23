Yıllık gelir tahmini düştü, işçi çıkartma kararı aldı

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Teknoloji devleri kan kaybetmeyi sürdürürken önemli teknoloji danışmanlığı devleri arasında yer alan Accenture firması da işçi sayısında azaltmaya gideceğini vurguladı. İşçi çıkartmaların önümüzdeki 18 ay içerisinde gerçekleşeceğini belirten şirket, geçtiğimiz dönemde iş gücünü 38 bin artırdığını açıklamıştı. Bu iş gücü artırımı pandemi döneminde yaşanan hizmet ve çözümlerdeki artan talebe hizmet etmek için olduğu vurgulanmıştı.

GELİR TAHMİNLERİ GERİLEDİ

Accenture açıklamasında, "2023 mali yılının ikinci çeyreğinde, istemsiz fesihler hariç yıpranma, 2022 mali yılının ikinci çeyreğindeki %18'den %12'ye düştü. Gönüllü yıpranmayı değerlendiriyor, yeni işe alım seviyelerini ayarlıyor ve istemsiz fesihleri, beceri ve kaynak tedarikimizi müşteri talebindeki değişikliklerle dengede tutmak için bir araç olarak kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şirket, 2023 mali yılı için yıllık gelir artışının %11 seviyelerindeki tahminden %8-%10 aralığına gerileyeceğini de açıklamasında belirtti.

"MÜŞTERİ HARCAMALARIMIZIN HIZI VE SEVİYESİ DÜŞTÜ"

İrlanda merkezli firma, "Faaliyet sonuçlarımız, makroekonomik koşullar, genel enflasyonist ortam ve iş güveni seviyeleri dahil olmak üzere ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Dünyadaki birçok pazarda, özellikle ücret enflasyonu ve döviz kurlarındaki oynaklık açısından işimizi etkileyen ve etkilemeye devam edebilecek önemli ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler olmaya devam etmektedir. Bazı durumlarda, bu koşullar müşteri harcamalarının hızını ve seviyesini yavaşlattı" bilgisini verdi

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