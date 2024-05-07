Konuklar genel olarak doğaya bir övgü niteliği taşıyan parçalar seçti. Bunun yanında Alice Harikalar Diyarında veya Güzel ve Çirkin gibi masallardan esinlenerek daha avangart görünümler de yakalandı. Bazı katılımcılar ise daha karanlık ve gotik kıyafetlere büründü…

Chris Hemsworth