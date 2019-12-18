304 eleştirmen yılın en iyilerini seçti

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



JOE PESCI



Çok uzun bir süredir beyazperdeden uzak olan usta oyuncu Joe Pesci, The Irishman'le muhteşem bir dönüş yaptı. Robert de Niro ve Al Pacino'yla karşılıklı döktüren Pesci, bileğinin hakkıyla yılın en iyisi oldu.