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Ahilik geleneğini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl kutlanan ve bu yıl Türkiye genelinde 36'ncısı gerçekleştirilecek Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde 'Yılın Ahisi', 'Yılın Kalfası' ve 'Yılın Çırağı' belirlendi. Ticaret Bakanlığı koordinesinde oluşturulan Ahilik Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Isparta'da terzi çırağı Emre Gülşen, Türkiye'de 'Yılın Çırağı' seçildi.

'ANNEME ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Annesinin mesleği terziliğe küçük yaşlarda başlayan son 1 yıldır bu mesleği düzenli yapan Emre Gülşen, 'Yılın Çırağı' ödülüne layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi Gülşen, "Yılın Çırağı seçildim. Açıkçası çok gurur verici bir şey benim için, özellikle Raşit ve Aziz ustalarıma içten teşekkürlerimi iletiyorum. Kendileri bana mesleğimi sevdirmekte, destek olmakta ve bu meslekte ileriye adım atmakta çok yardımcı oldular. Ayrıca anneme de çok teşekkür ediyorum. Kendisi benim gibi bir terzi, aracı usta olduğu için bu meslekte çok büyük katkı sağladı. Ayrıca iş arkadaşlarımla çok iyi geçiniyoruz. Bir aile ortamı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden hem rahatım hem işime odaklanabiliyorum" dedi.

'ANNEM TERZİ OLDUĞU İÇİN KÜÇÜKKEN ONA YARDIM EDERDİM'

Terziliğe severek başladığını anlatan Emre Gülşen, "Bu alanda ileriye dönük hareket etmek istediğim için terzilik mesleğini seçtim. Yaklaşık 1 senedir resmi ve profesyonel anlamda çalışıyorum. Terziliğe küçüklüğümde başladım. Annem terzi olduğu için küçükken ona yardım ederdim. 1 senedir profesyonel anlamda bu mesleği icra ediyorum. Çıraklık eğitimindeki bütün hocalarıma ve öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum. Kendileri hem destekleyici hem de bilgi sahibi insanlar. Bu yüzden mesleğe başlamayı düşünen gençler için de oldukça iyi bir karar olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Terzi Emre Gülşen, 23 Eylül günü Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenecek devlet töreninde 'Yılın Çırağı' ödülünü alacak.