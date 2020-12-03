Yıldız Tilbe'nin aşı isyanı!

Koronavirüsün bilinçli olarak dünyaya yayıldığını savunan Tilbe, "Meyvelerin, sebzelerin genlerini bozdular sıra insana mı geldi? Aşınıza da çipinize de uğruna insanlıktan çıktığınız paranıza da lanet olsun. Her insan kadar şüphe duymak zorunda kalıyorum, gördüklerim ve duyduklarım sayesinde. Allah'ın dediği olur." şeklinde konuştu.