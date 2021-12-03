Yıldız Holding’de üst düzey atamalar  

Yıldız Holding’in inovasyon şirketi Northstar’da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas Aza görevlerini Arzu Aslan Kesimer yürütecek. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden 1991 yılında mezun olan Arzu Aslan Kesimer, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 1992 yılında Marmara Bankası’nda başlayan Kesimer ardından Koçtaş bünyesinde farklı görevlerde çalıştı. 2011-2020 yılları arasında Tat Gıda Genel Müdürü olarak görev yapan Kesimer, 2021 yılı Nisan ayı itibariyle Söktaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Akkök Holding Akkim Yönetim Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam etti. Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği Başkan Yardımcısı ve Kurucu Üyesi olan Arzu Aslan Kesimer, halen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği, TÜSİAD Üyeliği ve ISO Meclis Üyeliği görevlerini sürdürüyor. Harvard Business School ve Oxford Üniversitesi Said Business School’da, “Liderlik, Strateji ve Etkili Yönetim Kurulu Üyeliği” konularında sertifika programlarını tamamlayan Kesimer, çeşitli organizasyonlarda gönüllü mentorluk görevlerini de üstleniyor.
ARAŞTIRMA PROJELERİNİ YÖNETECEK
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Ofisi’nde Proje Direktörü olarak görev yapan Yonca Mısırlıoğlu ise mevcut göreviyle birlikte Northstar’a vekaleten Genel Müdür olarak atandı. Yonca Mısırlıoğlu, yeni görevinde sürdürülebilir finansal sonuçlar sağlayacak yerel ve global ölçekli yeni ürün geliştirmenin yanı sıra, inovasyon ve araştırma projelerinin yönetilmesinden, yenilikçi gıda girişimleri oluşturmak için yeni stratejilerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu olacak. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Yonca Mısırlıoğlu, iş hayatına Publi-Graphics reklam ajansında başladı. Bu görevini takiben 1993 yılında Raks Elektronik şirketinde Pazarlama Yöneticisi olan Mısırlıoğlu, ardından sırasıyla Anadolu Efes Kurumsal İletişim Yöneticisi, Cadbury şirketinde Şekerleme kategorisinden sorumlu Pazarlama Direktörü, Entegre Portfolyo Yönetimi Ülke Lideri ve Ticari ve Kurumsal İK İş Ortağı görevlerinde bulundu. 2010 yılında Yıldız Holding bünyesine Ülker Sakız ve Şekerleme Pazarlama Direktörü olarak dahil olan Yonca Mısırlıoğlu, sonrasında Northstar’da Pazarlama Direktörü ve Global Pazarlama Bölümünde Pazarlama Yetkinlikleri Geliştirme Direktörlüğünü üstlenmişti.
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