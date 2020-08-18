Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? soruları ünlü oyuncunun hayatından detayları merak eden izleyicilerin gündeminde. Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile başladığı birliktelikle adı magazin gündeminde yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşamında ayrıntılar haberimizde.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986'da İzmir'de doğdu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN FİLMOGRAFİSİ

Yıl Film Rol Notlar 2019-günümüz Şampiyon Suna Televizyon Dizisi 2017-2018 Savaşçı Aslı Özkaynak Televizyon Dizisi 2015-2016 Evli ve Öfkeli Mine Televizyon dizisi 2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra Televizyon dizisi 2013 Görüş Günü Kadınları Gülay Televizyon dizisi 2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu Taşer Televizyon dizisi 2009 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil Televizyon dizisi 2008 Kayıp Prenses Defne Televizyon dizisi 2008 Gazi Leyla/Aslı Televizyon dizisi 2008 Miras İrem Film 2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları Televizyon dizisi 2006 Ah İstanbul Ahu Televizyon dizisi 2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo Televizyon dizisi 2006 Emret Komutanım hemşire kız Televizyon dizisi 2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen Televizyon dizisi 2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu Televizyon dizisi