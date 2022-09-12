"MUTLULUK VERİCİ"

Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya, "Eşim Ali Atay çalıştığı için yalnız gelmek zorunda kaldım. Çağrı çocukluk arkadaşım gibi benim. Onların böyle bir gününe şahit olmak mutluluk verici" şeklinde konuştu.