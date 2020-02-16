16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Türkiye'nin yıllık meyve suyu tüketiminin 1 milyar litre olduğunu belirterek, limonata da dahil olduğunda rakamın 1,2 milyar litreye yükseldiğini bildirdi.
Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Duruk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yıllık 20 milyon ton meyve üretimi bulunduğunu kaydederek, bunun 1,3 milyon tonunun meyve suyu endüstrisi tarafından işlendiği bilgisini verdi.
Türkiye'nin yıllık meyve suyu tüketiminin 1 milyar litre olduğunu kaydeden Duruk, limonata da dahil olduğunda rakamın 1,2 milyar litreye yükseldiğini aktardı.
Duruk, "Türkiye'de kişi başına düşen yıllık meyve suyu tüketimi 10-11 litre civarında. Ancak henüz bu yeterli değil. Söz konusu rakam ABD'de 40 litre, Almanya'da 30 litreden fazla, Hollanda'da yaklaşık 30 litre, Avusturya ve Fransa'da 25 litre civarında. Yani ABD ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerine göre epey gerideyiz." ifadelerini kullandı.
Son yıllarda Türkiye'de meyve suyu pazarının istenilen şekilde büyüyemediğini aktaran Duruk, bunda meyve suyu ile ilgili doğru olmayan ve gerçeği yansıtmayan söylemlerin bulunduğunu vurguladı. Duruk, sektörün istenilen şekilde büyüyememesinde ve durgunluk yaşamasında ekonomik dinamiklerin, artan maliyetlerin ve meyve nektarlarına getirilen yüzde 10'luk ÖTV'nin de etkili olduğunu bildirdi.
MEYVE SUYU İHRACATI 300 MİLYON DOLAR
Duruk, Türkiye'nin dünya genelinde 150'den fazla ülkeye 300 milyon dolar civarında meyve suyu ve konsantre ihracatı yaptığını belirterek, bu rakamın her geçen yıl arttığı bilgisini verdi.
ABD'lilerin Türk meyve suyunu sevdiğini kaydeden Duruk, bu ülkenin Türkiye'nin meyve suyu ve konsantre ihracatından önemli pay aldığını, toplam ihracatın 3'te birinin ABD'ye yapıldığını bildirdi.
Duruk, ihracatta ABD'yi Hollanda, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerin takip ettiğini kaydederek, bu yıl meyve suyu ihracatında hedefin en az 350 milyon dolar olduğunu aktardı.
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