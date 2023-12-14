Yeni bir yıla girmeye hazırlanırken, 2024 yılında resmi tatillerle dolu bir takvim bizi karşılıyor. Öğrenciler ilk dönemin tatilini 13-17 Kasım tarihleri arasında yapmıştı. Gözler yarıyıl tatiline çevrilmişken 3 günlük tatil müjdesi gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi her sene çalışanlar 1 Ocak'ta tatil yapıyor. Öğrenciler de bu sene aynı gün tatil yapacak.