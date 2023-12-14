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        Haberler Gündem Yılbaşını bekleyen öğrencilere müjde: Okul tatili 3 gün uzadı! Sömestr tatilinden önce yılbaşı tatili geliyor!

        Öğrencilere müjde: Sömestr tatilinden önce yılbaşı tatili geliyor!

        Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle yılbaşı tatil planları gündemdeki yerini aldı. Binlerce veli, öğretmen ve öğrenci yılbaşı ve yarıyıl tatiline ilişkin araştırma yaparken öğrenciler için müjdeli haber geldi. 1 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geldiğinden okul tatili hafta sonuyla birlikte 3 güne uzamış oldu. Yarıyıl tatili için ise geri sayım devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 18:52 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:52
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        • 1

          Yeni bir yıla girmeye hazırlanırken, 2024 yılında resmi tatillerle dolu bir takvim bizi karşılıyor. Öğrenciler ilk dönemin tatilini 13-17 Kasım tarihleri arasında yapmıştı. Gözler yarıyıl tatiline çevrilmişken 3 günlük tatil müjdesi gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi her sene çalışanlar 1 Ocak'ta tatil yapıyor. Öğrenciler de bu sene aynı gün tatil yapacak.

        • 2

          OKUL TATİLİ 3 GÜN UZADI

          1 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geldiğinden okullar da tatil olacak. Öncesinde ise 30 ve 31 Aralık hafta sonuna denk geliyor. Böylelikle öğrenciler için okul tatili hafta sonuyla birlikte 3 güne uzamış oldu. Derslere toplam 3 gün ara verilmiş olacak.

        • 3

          1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

          1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

        • 4

          YARIYIL TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM

          Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ise ikinci dönem başlayacak.

        • 5

          2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

          Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

          Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

          Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

          Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

          Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

        • 6

          Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

          Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

          Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

          Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

          Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

          Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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