Yılbaşında kar yağacak mı? - Yeni yılda hava durumu nasıl olacak? 31 Aralık hava durumu ile kar yağacak mı?

Yılbaşında kar yağacak mı? - Yeni yılda hava durumu nasıl olacak? 31 Aralık hava durumu ile kar yağacak mı?

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Bugünlerde Türkiye’de bir yüksek basınç alanı altında yaşıyoruz. Kararlı atmosfer özellikle akşam saatleri gelince çökmeye, hareketsizleşmeye meylediyor. Bu durum hava kirliliğini hissedilir biçimde arttırırken, sis ve pus oluşumu Sakarya’da gerçekleşen trafik kazası gibi büyük kazalara ortam hazırlıyor. Cuma gecesi en yoğun Ankara-Konya-Antalya ve İzmir-Manisa yollarında olmak üzere yine sis oluşacak.

SİS, GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRECEK Şehirlerarası yolların dağ eteklerinde, ova ve vadilerden geçen yerlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düşecek. Aynı zamanda yollar kuru havaya göre daha kaygan, zemin kayganlığı nedeniyle de trafik kurallarına uyarak, düşük süratle gidilmesi gereken yerde hız yapmayarak yolculuk edelim. REKLAM

NİSAN SICAKLIĞINDA YILBAŞI Yılbaşı gecesi hava pek de kış mevsiminden bir güne benzemiyor, daha çok Nisan ayı sıcaklıklarıyla gireceğimiz bir yeni yıl olacak.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU İstanbul’da parçalı bulutlu ve açık gökyüzünde 8-10°C arası sıcaklıklar, Başkent'te yine kuru havada 5°C gibi hissedilen sıcaklık, İzmir’de sakin bir havada 12°C sıcaklıkta yeni yıla giriyoruz. Doğu bölgelerde de sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5°C üstünde seyredecek.

KARSIZ BİR YILBAŞI OLACAK Kar, kıyılarda bu mevsim henüz yağmadı ve yılbaşında da yağmayacak. Batının yükseklerinden Kartalkaya’da 70 santimetreye varan kar örtüsü mevcut. Uludağ’da ise 5 santimetre gibi ince bir örtü var. Doğu Anadolu’da 10 ilâ 60 santimetre arasında yükselen kar birikimi görüyoruz.

OCAK AYINDA KAR OLASILIĞI Yüksek seyredecek sıcaklıklar ve güneşli gündüzler, bu kar örtülerini yavaşça inceltiyor. Ocak ayının ikinci haftasından önce önemli bir soğuk ve yağışlı hava görünmüyor. Fakat Ocak ayı, 12 ay içinde kar yağışı olasılıklarının en yüksek olduğu ay.

KIŞIN ORTASINA DAHA GELMEDİK Belki ilk günleri yüksek basıncın etkisiyle hareketsiz geçecek ancak kış henüz ortasına bile gelmedi, mevsimin ilerleyen haftalarında Türkiye genelinde kar yağışlarından söz edebileceğimizi umuyoruz. Hepimize iyi gelecek, anlayışın ve adaletin kaybolmadığı sağlıkla geçen bir yıl olsun.