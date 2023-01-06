Yılbaşında 22 milyon GB internet

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Türkiye genelinde 25,3 milyon mobil müşterisi bulunan Vodafone’un yılbaşı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, kullanıcılar 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 489 milyon dakika konuştu, 56 milyon SMS gönderdi ve 22 milyon GB mobil internet kullandı.

MOBİL İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 22 ARTTI

Yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre %22 arttı. Vodafone kullanıcıları, yılbaşında sosyal medya, video ve TV uygulamalarında toplam 17.3 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 1.3 milyon GB kullandı. Yılbaşı tatilinde müşterilerinin sesli görüşme sayısı ise 746 milyon oldu.

TOBi VE YANIMDA UYGULAMASINA İLGİ YÜKSEK

Yapay Zekâ tabanlı kişisel dijital asistan TOBi, 2 günde toplam 850 bini aşkın kullanıcıyla 1.2 milyon sohbet gerçekleştirdi.

Diğer yandan, Vodafone Yanımda uygulaması da Vodafone’luların yılbaşında en büyük yardımcısı oldu. 2 günde yaklaşık 7 milyon kullanıcı 18 milyon kez uygulamaya giriş yaptı.

EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL'DA

Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun olurken; en çok mobil internet kullanan iller de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ,Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Gaziantep oldu.

Vodafone’luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler ise Almanya, KKTC ve Afganistan olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler ise KKTC, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya oldu.