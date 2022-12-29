AYVA TATLISI
4 adet büyük boy ayva
2 buçuk su bardağı su
4 karanfil
2 buçuk su bardağı toz şeker
1 çay bardağı vişne suyu
2 adet çubuk tarçın
Bir adet limon suyu
ÜZERİ İÇİN
Vanilyalı dondurma
Kaymak
Toz antep fıstığı
Yapılışı
Ayvaların kabuklarını soyup ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Ancak çekirdekleri çöpe atmayın lazım olacak. Ayvaların kararmaması için limon suyun ayvaları ve kabuklarını koyun.
Geniş bir tencereye ayvaları dizin. Her ayvanın üzerine ortalama 2 yemek kaşığı kadar şeker serpin. Ardından limon suyu, ayva çekirdeği, ayva kabuğu, su ve baharatları ekleyip tencereye ilave edin.
Ayvaları kısık ateşte yumuşayana kadar ve rengi pembe olana kadar pişirin. Kaynayan suya, vişne suyunu ekleyin kapağını kapatıp bir süre daha pişirin.
Yaklaşık 1 saat sonra ayvalar çatal ile kontrol edin yumuşadıysa pişmiştir. Soğumasını bekleyin ve suyunu süzdürün. Dondurma ya da kaymak ile servis edebilirsiniz.