"GEÇTİĞİMİZ YIL ÇOK KÖTÜ GEÇTİ"

Kıbrıs'ta bir otelde yılbaşı programı yapmak için yola çıkan İzzet Yıldızhan, "Kıbrıs'ta sahne alıyorum. Hem de Lefkoşa'da yapımı süren, ortağı olduğum otelimi de kontrol edeceğim" dedi. Hem iş, hem tatil seyahatine oğlunu da götüren İzzet Yıldızhan, "Geçtiğimiz yıl çok kötü geçti. Yeni yıldan daha umutluyum" demeyi ihmal etmedi.