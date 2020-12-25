Migros’un, bin Money Club üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği yılbaşı anketinin sonuçları belli oldu.Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle yeni yılı evlerde karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde değişen alışveriş alışkanlıklarını gösteren ankete göre, gıda ürünlerine olan talep artarken, katılımcıların büyük çoğunluğu sevdiklerini yeni yıl hediyesiyle mutlu etmek istediğini söylüyor.
Firmadan yapılan açıklamaya göre pandemi bu yıl yılbaşı akşamını yurtdışında geçirme hayallerini de rafa kaldırdı. Ankete katılanların yüzde 93’ü yılbaşında seyahat etmeyi planlamıyor. Yılbaşı gecelerini çoğunlukla yalnız geçirmeyi planlayanların payı geçen sene yüzde 13 iken bu sene yüzde 28’e yükseldi. Yılbaşını aile, arkadaş veya komşu gibi yakınlarının evinde karşılamayı planlayanların oranı ise yüzde 12’den yüzde 6’ya geriledi. Aile dışında arkadaş veya komşu ile geçirmeyi planlayanların oranı ise önceki yıla göre 7 puan düştü.
Migros’un gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre bu yıl yılbaşı sofralarında lezzet çeşitliliği artıyor. Mezeler yüzde 65, zeytinyağlılar yüzde 53, etli yemekler yüzde 52 ile en çok tercih edilen yemek çeşitlerinin başında gelirken, katılımcıların yüzde 68’i cips, çerez, bisküvi gibi atıştırmalıklardaki, yüzde 53’ü ise meyve ve sebze kategorilerindeki indirimlerin en fazla ilgilerini çeken kategoriler olduğunu söylüyor.
YÜZDE 73 HEDİYEYLE KUTLAMAK İSTİYOR
Katılımcıların yüzde 73’ü sevdiklerinin yeni yılını bir hediyeyle kutlamak istediklerini söylüyor. Marketten hediye alanların ilk tercihi yüzde 58 ile bu yıl da kozmetik ürünleri olurken; yüzde 46’sı hediye seçimini oyuncak ve aile oyunlarından yana yapacağını belirtiyor. Hediye olarak hazır giyim ürünü ya da züccaciye ve ev eşyaları alacak olanların oranı ise yüzde 45.
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