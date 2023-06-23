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Yılan Kuş Uykusuna Yatar mı?

Halk arasında kış uykusu ismiyle bilinen eylemin asıl hibernasyondur. Bunun amacı hayvanların soğuk koşullarına karşı uyum göstermesini sağlamaktır. Uyku sırasında hem vücut ısısı hem de besin değerleri korunmaktadır. Kısaca tüm bedensel ihtiyaçlar uyku esnasında en aza düşer. Bu nedenle de kış uykusu bazı canlılar için olmazsa olmazlardandır. Doğal yaşama ve hayvanlara ilgi duyan insanların sayısı gün geçtikte artmaktadır. Merak edilen en popüler hayvanlardan biri de şüphesiz yılanlardır. Hem ürkütücü hem de ilgi çekici olan yılanların doğal yaşam döngüsüyle ilgili pek konu merak uyandırmaktadır. Sürüngen sınıf arasında en gözde hayvanların başında gelen yılanlar kış uykusuna yatar mı konusu da bu hayvan hakkında ilgi çeken konulardan biridir. Peki yılan kış uykusuna yatar mı sorusuna detaylı şekilde bakarsak eğer cevabımız evet olacaktır. Yılanlar da kış uykusuna ihtiyaç duyan hayvanlardan biridir. Omurgalı canlılar arasında yer alan yılanlar ürpertici olduğu kadar hayranlıkta uyandıran varlıklardan biridir. Dolayısıyla doğal yaşamın en ilginç parçalarından biri olan yılanların ilgi odağı olması da oldukça normaldir. Bahsettiğimiz gibi kış uykusu da yılanlarla ilgili araştırılan konulardandır. Kış uykusuna yattığını belirttiğimiz canlılarla ilgili değinilen bir diğer mesele ise yılanlar ne zaman kış uykusuna yatar sorusuyla alakalı olacaktır.

Yılanlar Ne Zaman Kış Uykusuna Yatar?

Kimilerinin fobisi haline gelen kimilerini ise sahip oldukları derileri ile büyüleyen yılanlar hakkında çok konuşalan canlılardan biridir. Kış uykusuna yatan canlılar sınıfına da girdiğini belirttiğimiz yılanlar ne zaman kış uykusuna yatar? Yılanlar doğası gereği pek çok farklı coğrafyaya uyum sağlayarak yaşamını sürdürebilir. Bu nedenle de yaşam alanı oldukça geniştir. Kış uykusu dediğimiz olay ise bulunulan coğrafyanın iklim şartları ile doğrudan ilgilidir. Sıcak iklimlerde kış uykusu hiç gerçekleşmezken soğuk iklimlerde kış uykusu gerçekleştiği gibi sürede ona göre uzayabilmektedir. Bu nedenle yılanlar ne zaman kış uykusuna yatar sorusunun yanıtı canlının bulunduğu bölge ile doğrudan ilgilidir. Kış uykusuna yatma zamanı iklime göre değişkenlik gösteren yılanlar genellikle yaşadıkları alana göre birkaç şekilde kış uykusuna yatarlar. Bunlardan ilki ise tahmin edileceği gibi yaraltına gömülerek gerçekleşen kış uykusudur. Yılanların kış uykusunu gerçekleştirdikleri diğer iki yer ise sığ biçimde olan mağaralar veya kovuklardır. Peki yerini bulan yılan kaç ay kış uykusuna yatar?

Yılan Kaç Ay Kış Uykusuna Yatar?

Yılanlar ne zaman kış uykusuna yatar sorusunda olduğu gibi yılan kaç ay kış uykusuna yatar sorusunun cevabı da iklime göre değişkenlik göstermektedir. Araştırmalara göre bu konuda kesin bir süreç olmasa da yılanların genellikle 8 ay gibi bir sürede kış uykusuna yattığı söylenmektedir. Yılan kaç ay kış uykusuna yatar konusu için yaklaşık olarak 8 aylık bir süreden bahsedebileceğimiz gibi bazı kaynaklara göre yılanların kış uykusundan uyanma zamanının mayıs ayının ikinci haftası olarak bilirtildiğini de eklemekte fayda olacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk