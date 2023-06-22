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Son dakika: Kahramanmaraş'ta yıkılan kuruyemişçideki ürünler toprakta yeşerdi

Depremde yıkılan kuruyemişçideki ürünler toprakta yeşerdi

Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binadaki kuruyemişçiden etrafa saçılan ürünler toprakta yeşerdi. Molozların arasından ayçiçeği, kabak ve nohut gibi ürünlerin filizlenip büyümesi ise hüzne boğdu

Giriş: 22.06.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, AFAD Çarşı konteynerleri arasındaki alanda kabak, ayçiçeği ve nohut yeşerdi.

  • AA'da yer alan habere göre 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Trabzon Bulvarı'nda yıkılan iş yerleri için kurulan konteyner çarşı, bölge insanının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

  • Çarşı orta kısmında kalan bir alanda ise molozların arasından ayçiçeği, kabak ve nohut gibi bazı ürünler filizlenip büyüdü. Bazı bitkilerin ürün de vermeye başladığı alanın depremden önce kuruyemişçi olduğu bildirildi.

  • Depremde kuruyemiş dükkanı yıkılıp konteynerde hizmet veren Kemal Alagöz, AA muhabirine, 20 yıldan beri Trabzon Bulvarı'nda esnaflık yaptığını dile getirdi.

  • 6 Şubat'ta yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Alagöz, depremde caddenin mahşer yeri haline döndüğünü söyledi.

  • Alagöz, depremlerde kuruyemiş dükkanın bulunduğu apartmanın yıkıldığını anlatarak, şöyle konuştu: "Depremden sonra geldik, konteynerde yeniden çalışmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Yıkılan dükkanımın olduğu yerde ayçiçeği, kabak çekirdeği açmış. Çünkü çekirdekler çiğ olduğu için toprakla bir araya gelince filizleniyor. Bu çiçeklerin filizlenmesi bir umut veriyor. 20 yıllık emeğimiz buraydı. Allah bir daha yaşatmasın. Kolay bir durum değil. Tekrardan yeniden ayağa kalkmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. 20 yıllık emeğimizin üzerinde ayçiçekleri ve kabak çekirdekleri filizlendi."

  • "ÇİÇEKLERİ GÖRÜNCE TEBESSÜM ETTİ"

    İş yeri yıkılan ve şu an konteynerde giyim sektöründe hizmet veren esnaflardan Kanber Palta da Trabzon Bulvarı'nın şehrin simge caddelerinden biri olduğunu söyledi.

  • Depremin ilk 3-5 günü caddede çok hüzünlü anlar yaşadığını anlatan Palta, şöyle devam etti:

    "Kabak ve ayçiçeklerinin yeşerdiği bölgede depremden önce kuruyemişçi vardı. Depremde saçılan kuruyemişler, toprağa karışınca toprakta yeşermiş. Görüntü olarak acı bir durum. Burada ailelerimiz neşeyle arka sokağında ise çocuklarımızın güzel vakit geçirdiği güzel bir yerdi. Maalesef şimdi yıkık dökük, saçılan çekirdeklerden yeniden filizler çıkmış buna üzülüyoruz. Çiçekleri görünce tebessüm ve hüzünle baktım. Yeniden bir hayatın doğuşu var. Yeniden bir yeşerme var. İnşallah tüm insanlar bu çiçekler gibi yeniden işine gücüne ailesine her şeyine sağlıklı sıhhatli devam eder."

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