YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da doğdu. İnternet dünyasında Vine fenomeni olarak tanınan Yiğit Koçak, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun oldu. Akademi 3,5'ta oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atmış, ardından 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde rol almıştır.