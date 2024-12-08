Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yiğit Koçak kimdir? Altın Kelebek Ödüllü oyuncu Yiğit Koçak kaç yaşında ve nereli?

        Pantene Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayan Yiğit Koçak kimdir?

        Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yiğit Koçak, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Pantene Yıldızı Parlayanlar" ödülünü alarak kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı karakterle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Koçak, genç yaşına rağmen sergilediği performansla izleyicilerin takdirini kazandı. Bu ödül, oyuncunun hayatı ve kariyerine dair merak uyandırdı. Peki, Yiğit Koçak kimdir, hangi projelerde rol aldı? İşte genç yıldızın hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 20:23 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananları arasında yer alan Yiğit Koçak, “Kardeşlerim” dizisindeki etkileyici oyunculuğuyla adından sıkça söz ettirmişti. Koçak, yeteneğiyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu önemli başarının ardından, genç oyuncunun kariyeri ve özel yaşamı hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Yiğit Koçak’ın hayatına dair bilinmeyen detaylar ve yer aldığı projeler sizlerle…

        • 2

          YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

          12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da doğdu. İnternet dünyasında Vine fenomeni olarak tanınan Yiğit Koçak, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun oldu. Akademi 3,5'ta oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atmış, ardından 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde rol almıştır.

        • 3

          Ardından, 2020 yılında ATV ekranlarında yayınlanan "Gel Dese Aşk" dizisinde Onur karakterine hayat verdi. 2021-2024 yılları arasında ATV'de yayınlanan, "Kardeşlerim" isimli dizide Ömer Eren karakterini canlandırmıştır.

          Fotoğraflar: Instagram

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Habertürk Anasayfa