Yiğit Akü Malzemeleri halka arz oluyor! Yiğit Akü kaç lot verir?
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemi ile 75 milyon hisse dağıtmaya hazırlanan firma, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka arzdan elde edilen fonun büyük kısmı lityum batarya fabrikası yatırımları için kullanılacak. İşte, Yiğit Akü Malzemeleri hisse fiyatı, lot dağıtımı, fon kullanımı ve talep toplama tarihleri...
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Yiğit Akü Malzemeleri halka arz oluyor. 2.6 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya katılan firma, T1-T2 bakiyesi ve katılım endeksine uygun değil. 'YIGIT' koduyla işlem görmeye hazırlanan şirket toplamda 75 milyon lot dağıtacak. İşte, Yiğit Akü Malzemeleri hisse fiyatı, lot dağıtımı, fon kullanımı ve talep toplama tarihleri...
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YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 34,68 TL olarak belirlendi.
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YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ LOT DAĞITIMI
Firma eşit dağıtım ile 75 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;
- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (1005 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (832 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (728 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (624 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (554 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (520 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (485 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (416 TL).
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YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.
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YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittikten sonra BIST'te işlem görme tarihi açıklanacak.
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YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 20 Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları.
Yüzde 40 Lityum batarya fabrikası yatırımları.
Yüzde 30 İşletme sermayesi.
Yüzde 10 Finansal borçların ödenmesi.
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