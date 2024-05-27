Yiğit Akü Malzemeleri halka arz oluyor. 2.6 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya katılan firma, T1-T2 bakiyesi ve katılım endeksine uygun değil. 'YIGIT' koduyla işlem görmeye hazırlanan şirket toplamda 75 milyon lot dağıtacak. İşte, Yiğit Akü Malzemeleri hisse fiyatı, lot dağıtımı, fon kullanımı ve talep toplama tarihleri...