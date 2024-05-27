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        Haberler Bilgi Ekonomi İNDİRİMLİ BENZİN FİYATLARI: Yeni tabela! 27 Mayıs Pazartesi 2024 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

        Benzine indirim geldi: 27 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Dünya genelinde brent petrolde yaşanan düşüş, araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Cuma gününden itibaren benzine gelen 1 lira 38 kuruşluk indirim, akaryakıt fiyatlarının yeniden güncellenmesini sağladı, tabela değişti! Peki, gelen indirimden sonra benzin fiyatları ne durumda? İşte 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 08:25 Güncelleme: 27.05.2024 - 08:25
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini aldı. Son gelen haberle beraber, benzine yapılan, 1 TL'yi aşkın indirim araba sahiplerinin yüzünü güldürdü. Peki, indirimli benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

        • 2

          BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

          Benzine 24 Mayıs 2024 gece yarısından itibaren 1 lira 38 kuruş indirim geldi.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,36 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,22 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,95 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,22 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,17 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,48 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,23 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,15 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,92 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,51 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,46 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,54 TL

        • 7

          AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ 15 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLADI

          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, 15 Mayıs 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

          FARKLI AKARYAKIT, TEK FİYAT

          Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

          EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

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