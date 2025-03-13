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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam YHT'ler 97 milyon yolcu taşıdı - İş-Yaşam Haberleri

        YHT'ler 97 milyon yolcu taşıdı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Trenle (YHT) bugüne kadar seyahat eden yolcu sayısının 97 milyona ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "11 ilde ülke nüfusunun yüzde 34,8'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla 9 şehre daha bağlantı sağlayarak toplam 20 şehre ve nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağlıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:13
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        YHT'ler 97 milyon yolcu taşıdı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir arasında Türkiye’nin ilk yüksek hızlı tren hattını hizmete aldıklarını anımsatarak “Ülkemizi Avrupa’da 6’ıncı, Dünya’da ise 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ankara-Konya Hattı’nı 2011’de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatlarını 2014’ te, Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul hatlarını 2022’ de, Ankara-Sivas hattını 2023’ te son olarak da Sivas-İstanbul hattını 2024 yılında vatandaşımızın hizmetine sunduk.” dedi.

        "20 ŞEHRE VE NÜFUSUN YÜZDE 51'İNE YHT HİZMETİ SAĞLIYORUZ"

        Her gün yaklaşık 32 bin kişinin Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat ettiğine işaret eden Uraloğlu, “11 ilde ülke nüfusunun yüzde 34,8'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla 9 şehre daha bağlantı sağlayarak toplam 20 şehre ve nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

        "Yüksek Hızlı Trenler; Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas’a doğrudan sefer yapıyor. Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat kombine taşımacılık yapılıyor. Yüksek Hızlı Tren ve otobüs ya da Yüksek Hızlı Tren ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüs ile yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor.”

        YAKLAŞIK 97 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

        Bakan Uraloğlu, Ankara’yı yüksek hızlı tren ağının merkezi haline getirdiklerinin de altını çizerek “Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda 20,9 milyon, Ankara-Konya YHT 21 milyon, Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda 36,1 milyon, Konya-İstanbul YHT Hattı'nda 11 milyon 613 bin, Karaman-Ankara YHT Hattı'nda 2,4 milyon, Karaman-İstanbul YHT Hattı'nda 1,7 milyon, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda 1,6 milyon, Sivas-İstanbul YHT Hattı'nda 482 bin, Eskişehir-İstanbul YHT Hattı’nda 800 bin yolcuya hizmet verdik. 16 yılda YHT’ler 95 milyon kilometre yol kat etti, yaklaşık 97 milyon yolcu taşıdı.” dedi.

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