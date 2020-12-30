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Emlak aracılık faaliyetlerinin sadece yetki belgesi alan işletmeler tarafından yapılabileceğini belirten Akdoğan “Artık 1 Ocak tarihinden sonra bu denetimlerin ve kontrollerin yapılmasını istiyoruz. Başka bir uzatma ya da gecikme olmaması lazım. Yetki belgesi alan 23 bine yakın işletme bu uygulamaların başlamasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİLER YETKİ BELGESİ SORSUN"

Tüketicilere de uyarılarda bulunan TÜGEM Başkanı Akdoğan, “Tüketiciler mağduriyet yaşamamak için çalışacakları emlak işletmelerine yetki belgelerini sormalı, yetki belgesi olmayan işletmelerle çalışmamalıdır. Ayrıca emlak işletmeleri ile gerek alım satım işlemlerinde gerekse de kiralama işlemlerinde sözleşmeli çalışmaları gerektiği unutulmamalı” diye konuştu.

Akdoğan emlak işletmeleri için ise, “Emlak işletmeleri yetkilendirme sözleşmesi yapmadan bir herhangi bir satılık ya da kiralık taşınmazın ilanını giremezler. Ayrıca 1 Ocak itibarı ile işletmelerin, emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri Taşınma Ticareti Bilgi Sistemine kaydetmeleri gerekiyor. Eksikler bir an önce işletmeler tarafından tamamlanmalı.” DEDİ