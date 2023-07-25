Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin yıllık 'sayı taşı' ve 'balta' bulundu

Günümüzden 8 bin ile 8 bin 500 yıl önceki ilk yerleşimin kalıntıları üzerinde çalışıyoruz. Bu yılki kazılarda ilk olarak taş balta bulduk. Dönemin insanlara bunu ahşaba veya boynuza geçirerek kullanıyordu. Bunun yanında çok da özel bir eser bulduk. Bu da bir sayı taşı.