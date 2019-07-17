AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com



Sosyal medyada trend olan akımlara bir yenisi daha eklendi. Pek çok kullanıcı FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar öncesi ve sonrasına götürüyor. Biz de uygulamayı bu kez yeşilçam ünlüleri için kullandık...