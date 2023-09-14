Yeşilçam filmlerinin yıldız isimlerindendi! Meğer oğlu da kendisi kadar ünlüymüş!
Sezercik, Babacan, Bekçiler Kralı, Deli Kan, Gülen Adam, Garip, Tarzan Rıfkı, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde yer alan usta oyuncu Ekrem Dümer' in oğlunun çok ünlü bir isim olduğunu öğrenenler inanamadı!
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Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olan ve 23 yıldır aramızda olmamasına rağmen hala adından söz ettiren Ekrem Dümer, Deli Kan, Gülen Adam, Tarzan Rıfkı, Kiracı, Ortadirek Şaban, Kapıcılar Kralı, Bekçiler Kralı, İyi Aile Çocuğu gibi birçok önemli filmde yer almış ve zengin filmografisiyle Yeşilçam tarihinde kendine sağlam bir yer edinmeyi başarmıştı.
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Özellikle Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmlerde unutulmaz performanslar sergileyen Ekrem Dümer, 71 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanata tam 25 yılını adamış olan Dümer, hayattayken "Hizmet ve Onur Ödülü" ile ödüllendirilmişti.
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Usta oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu da çok ünlü bir isim çıktı. Ekrem Dümer'in oğlu, Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarında sunuculuk yapan Yalçın Dümer…
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Oyunculuk deneyimi de olan Yalçın Dümer, bir dönem babası gibi Şehir Tiyatroları'nda görev almıştı. Benim İçin Ağlama, Şöhret, Paşa Baba Konağı gibi yapımlarda rol alan Yalçın Dümer, babasının kendisinin oyunculukla ilgilenmesini istemediğini belirtmişti.
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İşte Ekrem Dümer'in oğlu Yalçın Dümer...
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Başından üç evlilik geçen Yalçın Dümer; Defne Halman, Serpil Çakmaklı ve Esra Balamir gibi isimlerle nikah masasına oturmuştu.
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