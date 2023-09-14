Yeşilçam filmlerinin yıldız isimlerindendi! Meğer oğlu da kendisi kadar ünlüymüş!

Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olan ve 23 yıldır aramızda olmamasına rağmen hala adından söz ettiren Ekrem Dümer, Deli Kan, Gülen Adam, Tarzan Rıfkı, Kiracı, Ortadirek Şaban, Kapıcılar Kralı, Bekçiler Kralı, İyi Aile Çocuğu gibi birçok önemli filmde yer almış ve zengin filmografisiyle Yeşilçam tarihinde kendine sağlam bir yer edinmeyi başarmıştı.