Yeşil Vadi’nin Kızı 13. bölüm tanıtımı yayınlandı!

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13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melissa bulduğu kolyenin sevincini yaşarken yaklaşan tehlikenin farkında değildir. Kadir, Yeşim’e hiç beklemediği bir teklifte bulunur. Kooperatif için hazırlıklar devam ederken Necati yeni bir plan yapar. Yeşil Vadi’ye gelen beklenmedik misafir Mahinur’un aklını karıştırır. Metin, Öykü ile ilgili sorularına cevap ararken Hazım paranın peşindedir.

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 13. Bölüm Tanıtımı;

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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