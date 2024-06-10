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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeşil GYO özvarlığını yüzde 193 artırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Yeşil GYO özvarlığını yüzde 193 artırdı

        2023 yılı finansal sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklayan Yeşil GYO'nun öz varlıklarındaki artış dikkat çekti. Toplam varlıklarını yüzde 193, toplam öz kaynaklarını yüzde 574 artıran şirketin hisseleri yüzde 100'ün üzerinde prim yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:07
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        Yeşil'de yüzde 193'lük özvarlık artışı
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        Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Yeşil GYO) hisseleri, 2023 yılında açıkladığı finansal bilançonun andından pim yaptı. 2023 yılı finansal sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklayan Yeşil GYO’nun 2022’de 4,68 milyar TL olan toplam varlıklarının yüzde 193 artışla 13,74 milyar TL’ye, 1,46 milyar TL olan toplam öz kaynaklarının ise yüzde 574 artışla yaklaşık 9,85 milyar TL’ye yükseldiği görüldü.

        Levent Büyükdere Caddesi üzerinde projelendirdiği İstanbul Tower 205 isimli 61 katlı gökdelen projesiyle adını duyuran Yeşil GYO, 2023 yılında ayrıca 1,72 milyar TL net dönem karı açıkladı. Yeşil GYO’nun Ocak 2024 tarihinde ortalama 3.50 TL olan hisse fiyatı, 10 TL’ye ulaştı.

        ENFLASYON MUHASEBESİ YANSIDI

        Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, 2023 yılı finansal sonuçlarında dikkat çeken yüksek öz varlık artışının, geçen yılsonunda uygulanmaya başlanan enflasyon muhasebesi düzenlemesiyle şirketin yatırım yaptığı projelerin gerçek değerinin bilançoya yansıtılmasından kaynaklandığını söyledi. Yeşil “Bu yeni mali düzenleme, bizim gibi gayrimenkul zengini şirketlerin bilançolarını düzeltmeleri açısından büyük önem arz ediyordu. Bu olağan yükseliş, yatırımcılarımız için de hayırlı oldu” dedi.

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        #bilanço
        #Yeşil Gyo
        #Borsa İstanbul
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