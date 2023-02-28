Yeşil Çay Nasıl Tüketilir? Yeşil Çay Aç Karnına Mı Tok Karnına Mı İçilir?

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Yeşil çay, antioksidan özelliği yüksek, kalp hastalıklarına koruyucu, cilt yaşlanmasını geciktirici özellikle sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda yeşil çay, iltihaplanmayı azaltır ve kanserle mücadelede etkin bir rol oynar. Sağlığa birçok faydası olan yeşil çayı doğru tüketmek bu faydalardan maksimum oranda yararlanmak için hayati bir önem taşımaktadır. Peki yeşil çay nasıl tüketilir? Yeşil çay aç karnına içilir mi? Gece yatmadan önce yeşil çay içmek zayıflatır mı? İşte yeşil çay ile tüm bilinmeyenleri sizler için derledik.

Yeşil Çay Nasıl Tüketilir?

Yeşil çay, son yıllarda ülkemizde de popüler olan başlıca içeceklerden biri haline gelmiştir. Bilinçsiz kullanımda yeşil çay faydadan çok zarar vermektedir. Bu sebeple doğru tüketimi son derece önemlidir. Sağlıklı bir yeşil çay hazırlamak için;

Yeşil çay için kullanacağınız su 160 ile 180 o derece arasında olmalıdır.

derece arasında olmalıdır. Kaynamış olan su 5 dakika kadar bekletilir.

İçerisine 1 çay kaşığı yeşil çay atılır ve 2 ya da 3 dakika beklenir.

Yeşil çayın siyah çay gibi sıcak olarak değil de ılık olarak tüketilmesi önerilmektedir.

Yeşil Çay Aç Karnına Mı İçilir?

Kuru Yeşil çay içeriğindeki kafein miktarı kahveden daha yüksektir. Bu sebeple aç karnına kullanımında dikkatli olunmalıdır. Mide rahatsızlığı olanları aç karnına yeşil çay içmesi önerilmemektedir. Hamile ya da emziren annelerin de aç karnına yeşil çay içmesinde birtakım riskler olabilmektedir. Diğer yandan aç karnına yeşil çay içmek yeşil çayın içerisindeki kafein ve kateşin gibi bileşenler sayesinde metabolizmanın uyanıp harekete geçmesine yardımcı olabilmektedir. Aynı zamanda aç karnına içilen yeşil çay iştahın azalmasını sağlayıp, gece boyu vücutta biriken toksinlerin atılmasında da rol oynamaktadır.

Yeşil Çay Nasıl Kullanılır?

Yeşil çay, çay olarak tüketilebildiği gibi aynı zamanda cilt için de kullanılabilir. Bunun için evde doğal bir yeşil çay maskesi hazırlayabilirsiniz. Gözenek küçültücü killi yeşil çay maskesi hazırlamak için 2 çay kaşığı toz kili daha önceden 1 fincan demlenip, süzülmüş ve ılık hale gelmiş yeşil çay bir kapta karıştırın. Karışımı cildinize sürüp yaklaşık 30 dakika bekleyin ve ılık suyla nazikçe temizleyin. Aynı zamanda içtiğiniz ve fincanın dibinde kalan yeşil çayı bir pamuk yardımıyla cilt temizliğinde de kullanabilirsiniz.

Yeşil Çayı Kimler Kullanamaz?

Yeşil çayın içeriğindeki bileşenler nedeniyle bazı kişilerin kullanımda dikkatli olmaları önerilmektedir.

Yeşil çay sert demlendiğinde ya da aç karnına tüketildiğinde mide sorunlarına sebep olabilmekte midedeki asit miktarını arttırabilmektedir. Yüksek asit kabızlık, reflü ve mide bulantısı gibi sindirim sorunlarına yol açabilmektedir.

Yeşil çay içeriğindeki kafein nedeniyle bazı kişilerde baş ağrısına sebep olabilmektedir.

Kansızlık ve demir eksiliği yaşayanların yeşil çayı doktor kontrolünde kullanmaları önerilmektedir. Yeşil çayın içerisinde insan vücudunda demir emilimini engelleyen maddeler bulunmaktadır.

Yeşil çayın yüksek tansiyon ilaçlarının etkisini zayıflatabileceği yönünde araştırmalar mevcuttur. Dolayısıyla yüksek tansiyon hastaları yeşil çay kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır.

Hamile ya da emziren annelerin de doktor kontrolünde tüketmeleri önerilmektedir.

Nadir de olsa yeşil çayın kanama bozukluklarını tetikleyebildiği görülmektedir. Bu sebeple kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler de yine doktor kontrolünde kullanmalıdır.

Yüksek oranda yeşil çay tüketimi karaciğer hasarına ve hastalığına sebep olabilmektedir.

Yüksek oranda yeşil çay tüketmek kalsiyum milimini azaltacağından kemik sağlığının bozulmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple günlük kullanım miktarı 3 fincanı geçmemelidir.

Kilo Vermek İçin Yeşil Çay Ne Zaman İçilmeli?

Kilo vermek için yeşil çay diyetlerinize ekleyebileceğiniz bir içecektir. Eğer kafeinle ilgili bir sorununun yoksa aç karnına içildiğinde hem metabolizmayı hızlandırır ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur hem de iştah kesici özeliği bulunmaktadır. Diğer yandan kilo vermek için önerilen kullanım zamanı gündüz saat 10 ila 11 arasında ya da yemeklerden 30 dakika sonra tüketilebilir. Bu şekilde sağlıklı ve dengeli bir kilo vermeye yardımcı olur.

Poşet Yeşil Çay Nasıl Demlenir?

Poşet yeşil çay diğer bitki çayları gibi demlenebilir. Bunun için sıcak suyu kaynatıp içerisine poşet çay eklenmelidir. Yaklaşık 5 dakika kadar demlenmesi beklenir. Yeşil çayın ılık olarak tüketilmesi önerilmektedir.

Yeşil Çay Günde Kaç Bardak İçilmeli?

Yeşil çay, tanen ve flavonoidler gibi antioksidan ve doğal bitki bazlı bileşikler açısından zengindir. Bu sebeple fazla kullanımı toksisiteye neden olabilmektedir. Yeşil çayın günde 2 ya da 3 fincan kullanımı önerilmektedir.

Gece Yatmadan Önce Yeşil Çay İçmek Zayıflatır Mı?

Gece yatmadan önce yeşil çay içmek, yeşil çayın içerisindeki kafein maddesi nedeniyle uyku düzeni bozabilir ve stres seviyesini arttırabilir. Bu yüzden yeşil çayın dengeli ve sağlıklı bir zayıflama için kullanımı gündüz öğle yemeğinden önce 10 ila 11 arasında ya da yemekten yaklaşık yarım saat sonra olmalıdır. Diğer yandan yeşil çayı zayıflama diyetlerinde kullanmak isteyenlerin öncelikle doktora danışmaları gerekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk