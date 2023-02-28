Zencefil Nasıl Yetiştirilir? Zencefil Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

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Zencefil Nasıl Yetiştirilir?

Zencefil tohumdan değil, kökler aracılığıyla çoğalan tıpkı patates gibi yumrulu bir kök bitkisidir. Bugün yüzlerce çeşidi bulunan zencefilin yaygın olarak “zingiber officinale” ismindeki türü yaygın olarak üretilir ve kullanılır. Yarı tropik ve tropik iklimlerin bitkisi olan zencefil yeterli yağışın ve doğal olarak nemin bulunduğu birçok yerde yetiştirilebilir. Şimdi zencefilin yetiştirme özelliklerini, toprak, su ve güneş isteğini inceleyelim. Zencefil yetiştirmek patates yetiştirmeye oldukça benzerdir. Öncelikle zencefil iyi drene edilmiş topraklarda çok iyi verim verir. Bir diğer deyişle yeterince havalandırılmış, kumlu, killi tınlı topraklarda verimi yüksektir. Topraktaki pH oranı ise 6 ile 6.5 arasında olmalıdır. Önemli bir ayrıntı ise zencefil yetişme koşullarında tuza oldukça duyarlı bir bitkidir. Topraktaki tuz oranına dikkat edilmelidir. Büyük çaplı zencefil yetiştirme gibi bir düşünceniz varsa toprak mutlaka analiz yaptırılmalıdır. Su da yine zencefil için hayati bir öneme sahiptir. Toprak aşırı sulanmamalı yalnız bitki köklerinin nemli kalmasına özen gösterilmelidir. İdeal koşullarda zencefil için sıcaklığın 19 ila 28o derece arasında nemin ise yüzde 70 ila 90 arasında olması önemlidir. Bu detaylara bir öz attıktan sonra şimdi zencefil yetiştiriciliği nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz.

Zencefil Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Zencefilin köklerle çoğalan bir bitki olduğunu artık biliyoruz. Zencefil bahçede ya da balkonda saksıda yetiştirebileceğiniz bitkiler arasındadır. Buradan hareketle aşağıdaki adımlar her iki yetiştirme şekli için de uygundur. Bahçede yetiştirmek isterseniz ideal bir bahçe yatağı hazırlayabilir, zencefilleri daha kontrollü bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Şimdi adımları takip edelim:

Öncelikle büyük, dolgun ve hasar almamış bir zencefil kökü edinelim. Organik, işlem görmemiş zencefiller almaya özen gösterelim. Marketten alınan zencefillerin üzerinde koruyucu bulunmaktadır. Bunu yok etmek aynı zamanda köklerin çimlenmesini sağlamak için ideal olan bu kökleri 12 saat boyunca ılık suda bekletmektir.

12 saat sonra zencefil kökleri sudan çıkarılır ve 4 ila 5 gün nemli bir ortamda bekletilir. Bu süre içinde köklerin üzerinde tomurcuklar (gözler) olduğunu fark edeceksiniz.

Zencefil kökü tomurcuklanmaya başladığı bölgelerden 5 ya da 6 parça halinde kesilir.

Ekim için humus bakımından zengin organik minerallerle zenginleştirilmiş toprak tercih edilmelidir.

Saksı ya da bahçe yatağının içerisine zencefil yayılan bir bitki olduğu için kökten kesiğimiz parçalar 20 cm aralıklarda ekilir. Bu sürede tomurcukların yukarıda olması gerektiğine dikkat edin ve kökleri toprağa koyduktan sonra sadece üzerine toprakla örtün.

Saksıda zencefil yetiştirmeyi tercih ettiğiyseniz en az 50 cm’lik bir saksı almanızı öneririm.

Ekim işlemi bittikten sonra can suyu vermeyi unutmayın.

Toprak aşırı sulanmamalı sadece nemli olmasına özen gösterilmelidir. Burada ne sıklıkta sulamalıyım derseniz, günlük olarak az miktarda diyebilirim.

Ekildikten bir ay sonra tomurcuklanmaya başlayacak olan zencefil 3 ay sonra ise göz görülür bir şekilde büyümeye başlayacaktır.

Ekilen zencefiller soğuktan korunmalı ılık bir yerde ya da bahçedeyse rüzgar almayan bir yerde korunmalıdır.

Bahçede ekim işlemi yapacaksanız ekim için ilkbahar donlarının geçmesini bekleyin. Mart ayı idealdir.

Zencefil Türkiye'de Yetişir Mi?

Zencefil ılıman ve sıcak iklimlerin bitkisidir. Bu sebeple Türkiye’de bazı bölgeler zencefil yetiştirmeye uygundur. Yeterli nem ve sıcaklık ihtiyacının karşılandığı Antalya bölgesinde dikkatli bir bakım ve sulamayla zencefil yetişebiliyor.

Zencefil Ne Kadar Sürede Yetişir?

Zencefilin yetişme süresi biraz uzundur. Bu sebeple ekildikten yaklaşık 180 gün sonra taze olarak tüketmek için hasat edebilirsiniz.

Zencefil Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Zencefil tropik ve yarı tropik bir iklimde yetiştir. Bu sebeple ılıman ve yağış alan iklimleri sever. Zencefil deniz seviyesinde 1500 metre yüksekliğe kadar aynı zamanda 3 bin ila 4 bin mm yağış alan nemli ve sıcak iklimlerde ideal olarak yetiştirilebilmektedir. Ayrıntı bir bilgi verecek olursak bugün dünyadaki yetiştiriciliğin yüzde 35’ini Hindistan tek başına karşılamaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk