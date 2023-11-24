Yerlikaya: Bölücü terör örgütü mensubu 39 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul, Diyarbakır ve Bolu'da düzenlenen 'Kahramanlar-29' operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensubu 39 şüpheli yakalandı
Giriş: 24.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:50
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
İstanbul merkezli 17 ilçede 40 adrese; Diyarbakır Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2 adrese, Bolu’da 1 adrese olmak üzere toplam 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi 39 şahıs yakalandı.