Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.597,77 %1,25
        DOLAR 41,9764 %0,06
        EURO 48,7137 %-0,04
        GRAM ALTIN 5.499,18 %-1,23
        FAİZ 40,59 %-0,07
        GÜMÜŞ GRAM 65,40 %-0,58
        BITCOIN 108.174,00 %-2,42
        GBP/TRY 56,0583 %-0,14
        EUR/USD 1,1596 %-0,03
        BRENT 62,80 %2,41
        ÇEYREK ALTIN 8.991,15 %-1,23
        Haberler Ekonomi Turizm Yerli turistlerden 116,9 milyar lira seyahat harcaması - Turizm Haberleri

        Yerli turistlerden 116,9 milyar lira seyahat harcaması

        Yerli turistlerin, bu yılın nisan-haziran döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 116 milyar 933 milyon 487 bin lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerli turistlerden 116,9 milyar lira seyahat harcaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı.

        Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi, seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,9 azalarak, 17 milyon 76 bine geriledi. Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar, 99 milyon 214 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı, 5,8 oldu.

        Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, söz konusu dönemde yüzde 13,4 artarak, 116 milyar 933 milyon 487 bin lira olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        Bu harcamaların, 99 milyar 655 milyon 181 bin lirayla yüzde 85,2'sini kişisel harcamalar, 17 milyar 278 milyon 306 bin lirayla yüzde 14,8'ini ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 848 lira olarak kayıtlara geçti.

        İkinci çeyrekte toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 30,1 ile yeme-içme, yüzde 25,8 ile ulaştırma ve yüzde 15,7 ile konaklamada olduğu görüldü.

        Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme-içmede yüzde 3,1, ulaştırmada yüzde 7,1 ve konaklamada yüzde 26,2 artış oldu.

        Nisan-haziran döneminde, "yakınları ziyaret" amacıyla yapılan seyahatler, yüzde 60,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 32,2 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 3 ile "sağlık" izledi.

        Bu dönemde, seyahate çıkanlar 68 milyon 739 bin geceleme sayısıyla, en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada, 13 milyon 886 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 9 milyon 727 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa