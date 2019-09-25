25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rekabetin giderek arttığı teslimat sektörüne yeni bir oyuncu daha dahil oldu. İletmen isimli girişim, verdiği paket servis hizmetini İstanbul'un 10 farklı bölgesine taşımış durumda.
Restoran, market gibi esnafın teslimatı ile sektöre adım attıklarını belirten girişimin kurucusu Özgür Duruöz, kargo şirketlerinin ve e-ticaret sitelerinin mahalle içi teslimat ihtiyacına çözüm sunduklarını kaydetti.
Duruöz, İstanbul’da Acıbadem, Atakent, Kayaşehir, Başakşehir, Ispartakule, Kadıköy, Pendik, Üsküdar ve Göktürk bölgelerinde dağıtım yaptıklarını ve İstanbul’un yüzde 30’una hizmet verdiklerini belirterek, sektördeki diğer paket servis uygulamalarından farklı bir model uyguladıklarını anlattı.
1 MİLYON TL CİRO HEDEFLİYOR
Duruöz, "Pazarda son dönemde ortaya çıkan girişimler son kullanıcı odaklıyken biz B2B olarak pazardayız. Tek işimiz, paketleri, ürünleri veya siparişleri işletmeden alıp müşterilere teslim etmek" dedi.
Duruöz, sahip oldukları iş modeli ile sektördeki bütün oyuncuları potansiyel birer müşteri olarak gördüklerini vurguladı.
Türkiye’de paket servis olarak tanımlanan sektörün sadece yemek servisi olarak algılandığını, ancak e-ticaretten terziye kadar birçok alanda adrese teslim talebi aldıklarını ileten Duruöz, "B2B çalışıyoruz. Elektrikçiden lostra salonuna teslimat ihtiyacı olan her tür esnaf ve işyeri ve kargo şirketleri de bizim müşterimiz" diye konuştu.
İstanbul genelinde günde 900, ayda 30 bin sipariş teslimi kapasitesine ulaştıklarını belirten Özgür Duruöz, "Gönderi hacmini her ay ikiye katlıyoruz. Yıl sonunda aylık 1 milyon lira ciro hedefimiz var" ifadesini kullandı.
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