Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalkmasıyla sevinen sektör temsilcileri hedef büyüttü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, Ticaret Müşavirliğinin de katkılarıyla yürütülen yoğun girişimler neticesinde, Türkiye'den Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını duyurması, pazarda söz sahibi olmak isteyen ihracatçıları umutlandırdı.
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, ilk olarak 54 firmayla başlayan Çin serüveninin ilerleyen yıllarda daha fazla firmayla devam edebileceğini söyledi.
Gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı yoğun çalışmalara dikkati çeken Girit, "İlk etapta krema, süt tozu, tereyağ ve peynir çeşitlerinin izni verildi. Mesela kutu süt ihracatı halen yasak ama bu verilen izinler de çok önemli" dedi.
Çin pazarının açılmasıyla süt ve süt ürünleri ihracatçılarının hemen pazar araştırması yapmaya başladığına değinen Girit, ilk amaçlarının Çin pazarında yer edinmek olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin çok önemli bir süt tozu ihracatçısı olduğuna işaret eden Girit, "Çin'de de çok büyük bir pazar var bu konuda. Kendi süt ürünlerini süt tozu kullanarak yapıyorlar. Özellikle dondurma üretiminde kullanıyorlar. Biz de bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Ayrıca peynir için de büyük fırsat. Taze sürülebilen peynirler, geleneksel peynirler gönderilebilir. Oradaki damak tadına yönelik çalışmalar yapacağız. Zaman içinde bu pazarın büyüyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Geçen yıl Türkiye'den 320 milyon dolarlık süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldığını anımsatan Girit, "Gerek Çin gerekse diğer pazarlarının devreye girmesiyle yeni tip koronavirüs salgınına rağmen ihracatımızı 350 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.
Çin pazarında ABD ve Avrupa'dan güçlü oyuncuların bulunduğunu işaret eden Girit, "Bizim uzun bir yolumuz var ancak dünyada süt tozunda rekabetçiyiz. Baharda süt tozu üretimi ciddi artıyor. İlk olarak süt tozu satabiliriz. Esas amacımız peynirden başlayarak diğer ürünlerimizi de markalı olarak Çinlilerle buluşturmak" diye konuştu.
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