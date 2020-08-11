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3 - 11 Eylül 2020 arasında 31'ncisi düzenlenecek olan Ankara Uluslararası Film Festivali'nin yerli sinemaya destek platformu Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nın projeleri belli oldu.

AB Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen ve ilk ya da ikinci film projelerinin desteklendiği yarışmada bu yıl katılacak olanlar şunlar;

Abdullah Harun İlhan... Seni Ben Unutmak İstemedim ki

Burçak Açık... Hava'nın Tohumu

Duygu Karanlık Ebeoğlu... Kafes

Merve Kuş Mataracı... KİM-LİK

Murat Uğurlu... Hak Edilmiş Bir Öpücük

Nuri Cihan Özdoğan... Maskeler

Umut Evirgen... Annesinin Kuzusu

Ümran Safter... Son Celse

Vuslat Saraçoğlu... Bildiğin Gibi Değil

Zeynep Köprülü... Denizde a

Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yapımcı Suzan Güverte ve senarist, sinema yazarı Uygar Şirin'den oluşan jürinin seçeceği projeye 30 bin TL değerinde destek ödülü verilecek.