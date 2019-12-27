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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil yola çıkıyor. Kısa süre sonra yerli otomobilin üstündeki kamuflajlar açılacak. Yerli otomobil sunumunu TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş yapacak. Otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek.

BURSA'DA ÜRETİLECEK

Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Seri üretime 2022 yılında geçilecek. Bursa’daki fabrikada 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek fabrikanın yıllık kapasitesi 175 bin adet olacak.