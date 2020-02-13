13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her yıl İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC),ilk kez Habertürk'ün duyurduğu üzere flaş bir kararla iptal edildi.
Normal şartlarda 24-27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek etkinliği organize eden GSM Birliği (GSMA),33 yıllık tarihinde MWC'yi ilk kez iptal etti.
Kararın arkasında yatan sebep ise koronavirüs salgını olarak açıklandı. Öyle ki, aralarında Sony, Amazon, Deutsche Telekom, AT&T, Vodafone ve Intel'in olduğu birçok şirket fuara katılmayacaklarını daha önce duyurmuştu.
Buraya kadar anlattıklarımızı, teknoloji editörümüz Necdet Çalışkan bugünkü haberinde ayrıntılı olarak ele aldı.
Bizim üzerinde duracağımız nokta ise, Mobil Dünya Kongresi'nin iptalinin yerli otomobil ile olan ilişkisi.
MOBİLİTE ŞİRKETİ OLARAK KONUMLANIYOR
Bilindiği üzere, yerli otomobil, 'beş babayiğit' olarak anılan Turkcell, Kök Grubu, Anadolu Grubu, Zorlu Holding ve BMC ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştiriliyor.
Yüzde yüz elektrikle çalışan ve 5 farklı gövde tipinde araçlar geliştiren TOGG, kendini bir otomobil üreticisinden çok, mobilite üzerine çalışmalar yapan bir startup şeklinde konumlandırıyor.
Bu kapsamda, 27 Aralık 2019 günü Türkiye'ye tanıtılan elektrikli SUV modelin, dünyaya bir teknoloji fuarında gösterilmesi planlanıyordu.
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, aracın tanıtımının yapılacağı etkinliğin ise, bugün iptal edildiği açıklanan Mobil Dünya Kongresi (MWC) olacağını düzenlediği basın toplantısında bildirmişti.
Öğrendiğimiz kadarıyla, TOGG'un geliştirdiği SUV, normal şartlarda 24 Şubat'ta Barselona'da sergilenecekti. Fakat, MWC'nin iptali bu planı olanaksız hale getirmiş durumda.
ÜÇ SEÇENEK VAR
TOGG'un dünyaya karşı ilk tanıtımını otomotiv fuarlarında yapmayı düşünmemesi ise, Türkiye'nin otomobilinin Mart ayında kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı'na gitmeyeceği anlamına geliyor.
Bu noktada, TOGG'un önünde üç seçenek duruyor.
Bunlardan ilki, otomobilin Barselona'da yapılamayan tanıtımının, Eylül ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA) yapılması.
Eğer bu fuarın profili TOGG yönetimi tarafından tanıtım için uygun görülmez ise, geriye Ocak 2021'de ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilecek bir diğer tüketici elektroniği fuarı olan CES veya gelecek yıl yine aynı tarihlerde düzenlenecek MWC kalıyor.
Sonuç olarak, TOGG'un kararı ne olursa olsun, yerli otomobilin uluslararası bir fuarda yer almasının en az 6 ay, en fazla da 1 yıl geciktiği görülüyor.
Bu noktada, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın gönlündeki adresin ise CES olduğunu belirtelim.
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