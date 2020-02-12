Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgını nedeniyle peş peşe iptallerin yaşandığı Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) bu yılki kaderi belli oldu. İspanya’nın Barselona kentinde 24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan MWC 2020 için etkinliği organize eden GSM Birliği (GSMA) konuyla ilgili bugün bir telekonferans gerçekleştirdi.

Dünya genelinde 750’den fazla operatör ve 400’den fazla teknoloji şirketini temsil eden GSMA 26 üyeden oluşan yönetim kurulu kurulu ile bugün yapacağı toplantıda, MWC 2020’nin iptal edilip edilmeyeceği konusu karar bağlandı.

ŞEHİR YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre GSMA’nın yönetim kurulu toplantısından, MWC için iptal kararı çıktı.

GSMA’nın konuyla ilgili resmi açıklamayı birkaç saat içinde yapması bekleniyor. GSMA yönetimi aldığı iptal kararını fuar ve kongrenin gerçekleştirileceği Barselona şehir yönetimi ile görüştüğü ifade edildi.

100 BİN KİŞİ BEKLENİYORDU

100 binden fazla kişinin katılması beklenen MWC’ye Çin’den yaklaşık 6 bin katılımcının gelmesi bekleniyordu.

Koronavirüs salgınının 1000’den fazla kişinin ölümüne yol açması nedeniyle teknoloji devleri birer birer MWC’ye katılmama kararı almıştı.

Aralarında etkinliğin sponsorları ve GSMA’nın üyelerinin de bulunduğu LG, Sony, Amazon, Deutsche Telekom, AT&T, Vodafone, NTT DoCoMo, Intel, Nvidia gibi şirketler bu yıl Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacaklarını duyurmuştu.