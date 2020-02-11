Her yıl 100 binden fazla kişiyi ağırlayan ve Barselona ekonomisinde ciddi bir canlılık katan MWC’nin iptal edilmemesi için yerel yetkililer elinden geleni yapıyor. Ancak şu ana kadar 1000’den fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle hem kongreye katılacak olan firmalar hem de katılımcılar diken üstünde…