11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya’nın Barselona kentinde 24-27 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) için koronavinüs nedeniyle yaşanan iptallere her gün bir yenisi ekleniyor. Etkinliği düzenleyen Dünya GSM Birliği (GSMA) salgın kapsamında aldığı önlemleri artırırken, teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri bu yıl MWC’ye ya katılmama kararı aldığını duyuruyor ya da kısıtlı katılım (daha az kişi ile katılım ve/veya basın toplantılarını iptal etme) yolunu tercih ediyor.
Her yıl 100 binden fazla kişiyi ağırlayan ve Barselona ekonomisinde ciddi bir canlılık katan MWC’nin iptal edilmemesi için yerel yetkililer elinden geleni yapıyor. Ancak şu ana kadar 1000’den fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle hem kongreye katılacak olan firmalar hem de katılımcılar diken üstünde…
Önceki yıllardaki rakamlara bakıldığında MWC için doğrudan Çin’den İspanya’ya gelenlerin sayısının 6 binli rakamları aşıyor. Bu da dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği için ‘Koronavirüsünün yayılma hızını artırır mı?’ endişelerini de artırıyor. Yaklaşık 2 haftalık bir süre kala MWC 2020’ye katılmama kararı alan teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri şöyle:
LG (Güney Kore)
Nvidia (ABD)
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