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Türkiye'nin otomobili projesini geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),sosyal medya hesabından modele dair yeni detaylar paylaştı.

Hafta başında resmi Twitter hesabını açan TOGG, yerli otomobilin 27 Aralık'taki tanıtımına kadar her gün 14.30'da yeni bir fotoğraf paylaşacağını açıklamıştı.

Söz konusu açıklama doğrultusunda, bugün yerli otomobilin üçüncü fotoğrafı paylaşıldı. TOGG'un son paylaşımında yerli otomobilin ön yüzündeki detaylar hakkında ipucu verildi.

TOGG'un pazartesi günü açılan Twitter hesabı ise 2 gün içinde 118 bin takipçi sayısına ulaştı.

FIAT'I YERLİ OTOMOBİL DİYE PAYLAŞTILAR

Öte yandan, resmi tanıtımına iki gün kala sosyal medyada yerli otomobilin görüntülerinin sızdırıldığına dair haberler yayıldı.

Fakat, söz konusu fotoğraflar Fiat'ın 2018 yılında Sao Paulo Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Fastback konseptine ait çıkarken, bazı haber sitelerinin görüntüleri yerli otomobil olarak okuyucularına duyurması ise dikkat çekti.

2018 YILINDA KURULDU

TOGG, '5 babayiğit' olarak anılan BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında yerli otomobili geliştirmek üzere 2018 yılında kuruldu.

Haziran 2018'de ise, Bosch'ta üst düzey yöneticilik yapan Mehmet Gürcan Karakaş TOGG CEO'su olarak atandı.