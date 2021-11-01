Yerli otoda prototip ortaya çıktı!

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli otomobilde, üretim süreci hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. TOGG'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detaylar paylaşılırken, aracın İstanbul Park pistindeki sürüş görüntüsü de videoda yer aldı.

TOGG’un paylaşımında, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik" ifadeleri yer aldı.

Videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.

Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4.8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.

FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan, TOGG Prototip Atölye’sinde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği öğrenildi. TOGG'un paylaştığı görüntülerde, şirketin tedarikçisi tarafından üretilen gövde parçaları da görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, prototip aracın gövde parçaları Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde birleştirilirken, prototip otomobilde 2019'daki lansmanda sergilenen araçtan farklı olarak dikiz aynaları ve kapı gövdeleri dikkat çekiyor. Prototip araçların kış ve yol testlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.