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Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, (TOGG) otomobilin merak edilen batarya sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yüzde yüz elektrikle çalışan yerli otomobilin, bataryalarının da yerli olacağı kaydedildi. Açıklamada, Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşmaya gidildiği ve bu kapsamda batarya modülü ile paketinin Türkiye’de üretecileceği kaydedildi.

TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla imzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan açıklamada Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunacak stratejik ortaklık seçeceğinin de titizlikle değerlendirildiği ifade edildi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imza sonrası yaptığı açıklamada, "Farasis ile birlikte kurulacak ortak girişim şirketi de ülkemizin enerji sisteminin verimliliğini artırmaya aday bir girişim olacak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, temiz ve verimli bir enerji sistemi geliştirmemizi hızlandıracak. Bu sayede TOGG'un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, ciddi ekonomik değer yaratan, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir" diye konuştu.

'ORTAK GİRİŞİM KENDİ MARKASINI GELİŞTİRECEK'

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "2018 yılından bu yana, olası yerli iş birlikleri de dahil, 30'un üzerinde küresel batarya tedarikçisini gizlilik anlaşmaları çerçevesinde (NDA) değerlendirmiş, bunların içinden teknik, ticari ve stratejik kriterlerimizi en iyi karşılayan, dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis batarya iş ortağımız olarak seçilmiştir" dedi.

Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü, "Günümüzde elektrikli araçlar için en önemli ve temel teknolojilerden biri olarak görülen Li-Ion batarya teknolojisinin Farasis gibi önemli bir oyuncu ile ülkemize gelmesi oldukça önemlidir. TOGG'un, sıfır emisyonlu elektrikli araçlarını geliştirirken ülkemizdeki teknolojik dönüşümü de tetikleyeceğini başından beri dile getiriyorduk. Bu iş birliği elektrikli araç bataryası üretmenin ötesine geçecek, ülkemizde batarya Ar-Ge yetkinliklerini geliştirecek, otomotiv üreticilerinin elektrikli araç projelerini Türkiye'ye taşımalarını tetikleyecek, Farasis'in ürün gamında bulunan otomotiv dışı enerji depolama ürünleriyle birlikte enerji depolama işini büyütecek ve ortak girişim şirketinin kendi geliştireceği markasıyla, sorumlu olduğu bölgede Farasis'in münhasır temsilcisi olarak çok önemli yeni bir ekonomik değer üretecektir" ifadelerini kullandı.

'TOGG DOĞRU ZAMANDA DOĞRU İŞİ YAPIYOR'

Niyet mektubu imza törenine çevrimiçi olarak katılan Farasis kurucu ortağı ve CEO'su Dr.Yu Wang ise, Türkiye'nin bölgesindeki en önemli otomotiv ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Wung, "Türkiye'deki gelişmiş otomotiv birikimini kullanarak elektrikli araçlar geliştirmek ve üretmek üzere yola çıkan TOGG ile iş birliği yapmak bizim temel stratejilerimiz doğrultusunda attığımız adımlardan biri oldu. TOGG doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yaparken, biz de elektrifikasyon için bir sonraki büyük pazar olarak gördüğümüz Türkiye'den daha ideal bir lokasyon, TOGG'dan daha ideal bir ortak düşünemezdik. Gerek Türkiye'de ortaya çıkacak ihtiyaçlara gerekse bölgeden gelecek talepleri karşılamak üzere bu niyet mektubuna imza attık. Batarya tedarikiyle başlayan bu iş birliğinin uzun vadeli bir ortaklığa dönüşecek olmasından dolayı heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

Farasis Avrupa Organizasyonu Yöneticisi Sebastian Wolf ise, "Türkiye'de gerek otomotiv gerekse otomotiv dışı pazarda Li-ion akülere olan talepte önemli bir artış yaşanmasını bekliyoruz" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ 2021'DE TAMAMLANACAK

Yapılan ortak açıklamada, 2020 sonuna kadar ortak girişim şirketinin kapsamlı iş planının oluşturulacağı ve ortaklığın hukuki zemininin bu süre zarfında detaylandırılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar doğrultusunda iki şirketin yönetim kurullarında son değerlendirme onaylardan sonra 2021 yılı başında ortak girişim şirketinin hukuken kurulması hedefleniyor" denildi.

TOGG ve Farasis arasında kurulması hedeflenen ortak girişim şirketinin iş planında tarafların en önem verdikleri konuların başında yerlilik geldiği vurgulanırken, iş planı dahilinde batarya hücresinin de Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi konularının da detaylı bir şekilde değerlendirileceği, özellikle hücre kimyası konusunda geliştirilecek yetkinliklerin uzun vadede her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağının altı çizildi.

DEĞERİ 5 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE

Farasis Energy (Ganzhou) Ltd.'nin selefi olan Farasis Energy, 2002 yılında Dr. Yu Wang ve Dr. Keith Kepler tarafından ABD'de kuruldu. Enerji yoğunluğu ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa'da yayıldı. Farklı pazarlarda geniş bir pil çözümleri portföyü sundu ve küresel müşteriler oluşturdu.

Şirket, 3 küresel Ar-Ge merkezi ve 4 binden fazla çalışanıyla şu anda BEV pazarı için en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

2015'te Çin'in yerel üreticilerinden BAIC ile, 2018'de de Daimler ile bir dizi elektrikli araç bataryası çözümleri üzerine programlar başlatan şirket, 2020'de halka arz edilerek 5 milyar doların üzerinde bir şirket değerlemesine ulaştı. Farasis'e kısa bir süre önce Daimler yatırım yaptı ve şirketin ortağı oldu.

HABERTÜRK'E AÇIKLAMIŞTI

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin bataryasının yerli olacağını Ağustos ayında Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya açıklamıştı. Altaylı'ya özel açıklamalarda bulunan Karakaş, "Batarya Türkiye’de üretilecek. Bizim Gemlik’teki tesisin içinde olacak. Bataryayı, batarya paketini, batarya kontrol ünitesini, hepsini kendimiz üreteceğiz" bilgilerini paylaşmıştı.

Karakaş önceki gün de Alman basınına verdiği demeçte, Türkiye'nin otomobilinin tek bir şarjla 500 kilometreye kadar yol alacağını, pilin 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebileceğinin bilgisini paylaşmış ve batarya teknolojisi konusunda görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Karakaş, "Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Yerli otomobilin üretileceği Gemlik'teki fabrikanın yılda 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştığında çalışan sayısının da 4 bin 300 kişiye ulaşması bekleniyor. İlk araçların 2022'in son çeyreğinde bantlardan ineceği belirtiliyor.

28 Haziran 2018 tarihinde kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde ve 'beş babayiğit' olarak anılan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Grubu’nun iş birliği modeliyle oluşturuldu.