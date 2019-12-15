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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında Kamikaze Mini İHA Sistemleri Tedariki Projesi Sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme kapsamında, görev süresi, irtifası ve otonomisi artırılan, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip 356 yeni nesil kamikaze İHA Kargu-2 teslim edilecek.
"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA Kargu geçen yıl güvenlik güçlerinin envanterine girdi. STM'nin güvenlik güçlerine ilk Kargu teslimatı hibe şeklinde gerçekleşti. Bu ilk teslimatla birlikte 10 kamikaze İHA kullanıma sunuldu. Daha sonra alınan siparişler doğrultusunda yapılan teslimatlarla bu sayı 115'i buldu.
YETENEKLERİ ARTTI
Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 şekillendi.
Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.
Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi. Kargu-2, yapılan geliştirmelerle çok daha uzun süre, çok daha etkin ve çok daha güç fark edilebilecek şekilde görev yapacak.
YURTDIŞINDA İLGİ GÖRÜYOR
Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen, gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Kargu-2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip bulunuyor.
Koordinata veya görüntü üzerinden seçilen hedefe güdümlü imha modlarına sahip araç, kısa sürede ve kolay şekilde tek er tarafından kullanılabiliyor. Kargu-2, görevi terk veya kendini imha, tapa emniyetli eve dönüş, ayarlanabilen mesafede hedefi imha gibi görevleri yerine getirebiliyor.
Kamikaze İHA'lar yurtdışında da ilgi görüyor. Çeşitli ülkelerle bu konuda görüşmeler gerçekleştiren, testli sunumlar yapan STM, yakın zamanda ihracat başarısına ulaşmayı hedefliyor.
STM, ayrıca vurucu İHA ailesini geliştirerek sürü teknolojisi ve yapay zeka özellikleriyle çoklu hedeflere saldırabilir noktaya getirmek için çalışıyor.
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