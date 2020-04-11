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Tüm Türkiye koronavirüs salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık personeli için seferber olmuş durumda. Birçok kurum ve kuruluş, sağlık çalışanlarının acil ihtiyaç listesinde yer alan ürünler konusunda onlara destek oluyor.

3D yazıcı teknolojisiyle kişiye özel ortodontik şeffaf plaklarını üreten yerli girişim Orthero, sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak için 3D yazıcılarını ve üretim bandını seferber ettiğini duyurdu. İTÜ ARI Teknokent’te 50 kişiyi aşan ekibi ve üretim kapasitesine sahip şirketin, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruyucu maskeleri ücretsiz ürettiği kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan Orthero Genel Müdürü Yonca Eldener, "Koronavirüs ile mücadele için üretim merkezimizi açtık ve ülkemizin bu zorlu dönemi aşması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Türkiye’nin en büyük 3D yazıcı ile üretim kapasitesine sahip şirketlerinden biri olarak, koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç duyulan koruyucu maskelerin deneme üretimini gerçekleştirdik. Deneme üretiminin tamamlanmasıyla birlikte üretim sürecine geçildi. İTÜ bünyesinde bugüne kadar ihtiyacı olan sağlık birimlerine gönderilen maskelerin yüzde 20'si Orthero tarafından üretildi. İTÜ ve Sağlık Bakanlığı koordineli çalışarak, koruyucu maskeleri aralarında Afyon, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’nın yer aldığı illerdeki hastanelere ulaştırdı" dedi.

Eldener, “Bundan sonraki süreçte koronavirüs ile mücadele sürecinde aktif olarak yer almaya ve ihtiyaçlara yönelik üretime devam edeceğiz. Öncelik sağlık çalışanları olmak üzere, farklı meslek grupları için de maske üreteceğiz” diye konuştu.

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