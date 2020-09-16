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İkinci el eşyaların değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan kişiler arası nakitsiz alışveriş platformu Barty, pandemi döneminde ilerlettiği tohum yatırım turunu 5 milyon TL değerleme ile 1 milyon TL yatırım alarak tamamladı.

Oluşturduğu modelin denemesini önce kitap kategorisi ile yapan girişimin, aldığı yatırım ile birlikte ürün yelpazesini elektronikten hobi, oyun, müzik eşyalarına; spor aletlerinden bebek ürünlerine 18 farklı kategoriye çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Yeni yatırım ile birlikte milyonlarca eşyanın makine öğrenmesi ile piyasa değerinin belirlendiği, sanal takas puanı aracılığı ile çapraz takas yapmaya olanak sağlayan mobil öncelikli, renkli ve akıcı bir nakitsiz alışveriş deneyimi sunmak istediklerini vurgulayan Barty'nin Kurucusu Semih Kılıçgedik, "Teknoloji temelli hızla büyüyen ikinci el pazarına yeni bir dikey eklemek üzere şahsına münhasır bir C2C model geliştirerek yola çıktık. Şu ana kadar 11 bin aktif kullanıcıya ulaştık ve ücretsiz uygulama içerisinde 2 bin üzerinde takas gerçekleştirdik. 2021 yılında 1 milyon kayıtlı kullanıcı ile 400 bin TL'lik aylık ciroya ulaşacak yol haritamızı uygulamaya başladık. 2022 yılında Barty'i Güney Doğu Asya ve Orta Doğu pazarlarına taşıyacağız" ifadelerini kullandı.