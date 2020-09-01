ROKETSAN, geliştirdiği yerli füzeleri aynı silah sistemine entegre ederek, farklı tehditlere karşı caydırıcılığı yüksek bir seçenek oluşturdu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara unsurlarının ateş gücünü artıran Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında "yeni nesil tank avcısı" Kaplan'ın teslimatları devam ederken bu araçlara Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzelerini entegre eden ROKETSAN yeni bir çalışmaya imza attı.
Kaplan araçlarının üreticisi FNSS ile Kaideye Monteli Cirit (KMC) Projesi'ni yürüten ROKETSAN, ürün yelpazesinde yer alan füzelerle geniş bir silah kombinasyonuna sahip Yalman Silah Sistemi'ni geliştirdi. Sistem, OMTAS, Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi (UMTAS),Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi (LUMTAS) ve Cirit Lazer Güdümlü Füze gibi ROKETSAN ürünleriyle görev yapabilecek. Silah kombinasyonu kuvvetin ihtiyaçlarına göre değiştirilebilecek.
Yalman Silah Sistemi, ROKETSAN Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi açılış töreninde, üzerinde 1 UMTAS, 1 LUMTAS ve 4 Cirit ile sergilendi.
Sistem 8 kilometreden hedefi tespiti, takibi ve teşhisi yapabilecek. Tehdidin niteliğine göre hedef bilgileri füzelerden herhangi birine aktarılacak ve hedefe atış gerçekleştirilecek.
TANKLAR SEVİYE ATLAYACAK
ROKETSAN Balistik Koruma Merkezi tarafından bir süredir üzerinde çalışılan, reaktif ve pasif korumayı bünyesinde birleştiren T1 ilave zırh çözümü de Leopard 2A4 tankına uygulandı.
Yürütülen çalışmalara ilişkin teknoloji gösterim tankı törende sergilendi. Tankın mevcut zırh sistemine yapılan eklemelerle anti-tank füzelere dayanıklılık üst seviyeye çıkarıldı.
Çalışmalar sonunda tankın ağırlığı 55 tondan 62 tona çıktı. Buna karşın arazideki engel aşma ve mobilite testleri başarılı geçti. Artan ağırlığa rağmen harekat gücünde kayıp olmadı.
Modernizasyon sonunda ulaşılan zırh seviyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aktif olarak operasyon yürüttüğü tüm bölgelerde bilinen anti-tank füzeleri ve RPG tehdidine karşı koruma sağlayacak. Bu koruma seviyesi, gösterim tankıyla Şereflikoçhisar'da arazide test edildi ve kabul gördü. Koruma seviyesi artırılan Leopard 2A4 tanklarının teslimatına ekim-kasım aylarında 2 tankla başlanması hedefleniyor. İlk aşamada 40 tankın güçlendirilmesi ve sonrasında bu sayının artırılması bekleniyor.
Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılan hava savunma sistemi çözümü Sungur'un da 8 kilometre menzil ve 4 kilometre üzeri irtifada etki özellikleriyle envantere girmesi için gün sayılıyor.
Sungur'un araç üzerine entegre edilmiş ve omuzdan atılabilir versiyonlarıyla bu yıl teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.
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