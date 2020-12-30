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Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarik finansmanına aracılık etmek amacıyla kurulan FinTech girişimi Figopara, 7 Mayıs 2020'de aldığı 1 milyon dolar yatırımın ardından, 30 Aralık 2020'de de 4.6 milyon dolar yatırım aldığını bildirdi. Böylece şirket yılı toplamda 5.6 milyon dolarlık yatırım ile tamamladı ve değerlemesi 16 milyon doların üzerinde oldu.

İkinci yatırım turuyla birlikte Figopara yatırımcı ailesine Fibabanka’nın iştiraki Finberg, Eczacıbaşı Momentum, Lima Ventures, Kerim Şengir ve Yasemin Şengir de katıldı. Şirketin yatırımcı listesinde ayrıca Figopara kurucu ortakları olan Ahmet Bilgen ve Koray Gültekin Bahar'ın yanı sıra Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC, Revo Capital, Endeavor Catalyst, Figopara CTO’su Arman Eker, Hasan Davcı, Ayhan Boyacıoğlu yer alıyor.



KAYNAK TEKNOLOJİYE HARCANACAK

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Gültekin Bahar, "Startups.watch verilerine göre Kasım sonu itibarıyla Türkiye'deki FinTech'lerin 2020 yılında toplam aldığı yatırım tutarının 14 milyon dolar seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında Figopara toplamda aldığı 5.6 milyon dolar ile FinTech ekosistemine yapılan yatırım tutarını da 20 milyon dolar düzeyine çekti" diye konuştu.

Figopara'nın bu kaynağı KOBİ'lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacağının altın çizen Bahar, "Sadece ülkemizde değil dünyanın her noktasında KOBİ’lerin finansmana ulaşımı sıkıntılı. Figopara olarak bu sorunu geliştirdiğimiz Figoskor ile çözeceğimize inanıyoruz. Yatırımla elde edilen kaynağı Ar-Ge ve Figoskor modelinin gelişimine kullanarak, daha fazla KOBİ’nin finansmana ulaşmasını hedefliyoruz. Portföyümüzde 4 binden fazla tedarikçi üyemiz var ve bugüne kadar 1.2 milyar TL’lik işleme aracılık ettik. Hedefimiz 2021 yılında 2 milyar TL işlem hacmine ulaşmak" dedi.