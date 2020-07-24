Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Yerli yapay zekâ çözümleri şirketi CBOT, yaptığı yapay zeka ihracatı ve Türkiye’de hayata geçirdiği projelerle son 2 yılda Türkiye ekonomisine 250 milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu.

Önceliklerinin Türk mühendislerle, Türkiye ekonomisine değer katmak olduğunu ve bu alanda dışa bağımlığı azaltmak için çalıştıklarını söyleyen CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş, “Şirketlerimizin yapay zekâ teknolojisini ithal etme gerekliliğini ortadan kaldırdık ve global pazarlarda Western Union, Manchester United, Signet Jewelers, Singapur Hükümeti, ASDA ve Fiverr gibi markalara çok sayıda müşteriye hizmet vererek ülkemize değer kattık” dedi.

Chatbot’lar başta olmak üzere yapay zekâ çözümleri pazarı ve CBOT’un bu alandaki faaliyetlerinin paylaşıldığı online toplantıda konuşan Aktaş, şunları söyledi:

“Chatbot ve sesli asistan uygulamaları 2020 ve sonraki yıllarda özellikle müşteri yönetimi alanında en çok ses getirecek uygulamaların başında geliyor. Küresel ölçeklere bakıldığında Mordor Intelligence’ın Chatbot Pazar Araştırmasına göre 2019 yılında 17.2 milyar dolar olan pazar hacminin 2025 yılında 102.3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.”

HEDEF 2025’TE 2 MİLYAR TL’LİK İHRACAT

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD),2019 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ne bakıldığında toplam sektör büyüklüğünün TL bazında yüzde 14’lük büyüme ile 2019’da 152.7 milyar TL’lik bir hacme ulaştığını hatırlayan Mete Aktaş, “Yazılım alanı bunun 23.4 milyarını oluşturdu. Yine yazılım ihracatı ise son verilere göre 4.8 milyar TL. Yine Bilişim 500 listesine baktığımızda yapay zekânın yazılım sektöründen aldığı pay yüzde 1’ler seviyesinde. Bu rakamın büyük bir hızla artacağını rahatlıkla öngörüyoruz. CBOT olarak, 2025’de 2 milyar TL’lik ihracat hedefine ulaşmayı ve dünyaya Türk mühendisliğinin gücünü daha da etkin biçimde göstermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

‘EBA İLE REKOR KIRDIK’

Aktaş, bankacılık başta olmak üzere telekomünikasyondan perakendeye, sağlıktan eğitime, e-ticaretten otomotive kadar farklı sektörlerde kendi geliştirdikleri yapay zekâ teknolojisiyle, bu sektörlerde yer alan şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdıklarının altını çizdi.

CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş, CBOT’un pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile hayata geçirdiği EBA Asistan hakkında ise şu bilgileri verdi:

“EBA Asistan, Türkiye’nin bugüne kadar en geniş kitle tarafından kullanılan ve en fazla sayıda soruyu yanıtlayan sanal asistanı olma özelliğini taşıyor. Sadece 5 haftada yanıtladığı 10 milyon soru sayısıyla bir rekora imza atan EBA Asistan, Türkiye’nin uzaktan eğitim sistemi EBA hakkındaki kullanıcı sorularını yanıtlıyor. CBOT’un NLP (doğal dil işleme) altyapısına sahip olan EBA Asistan, 18 milyondan fazla öğrenci, onların velileri ve 1 milyondan fazla öğretmenin sistemden faydalanmalarını sağlıyor. EBA Asistan’a EBA’nın resmi web sitesi www.eba.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.”

BANKALARA YAPAY ZEKÂ GELİŞTİRİYOR

Mete Aktaş CBOT’un yerli yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilen başlıca uygulamalarını ise şöyle sıraladı:

Garanti BBVA’nın doğal dil işleme altyapılı yeni iletişim platformu UGI, Türkiye İş Bankası’nın yapay zekâ tabanlı bankacılık asistanı Maxi, ING’nin akıllı bankacılık robotu INGo, Anadolu Hayat Emeklilik için geliştirilen AHE Asistan, QNB Finansbank’ın “Anında Destek” chatbotu, Fibabanka için geliştirilen Fi’bot, n11 destek chatbotu, yapay zekâ tabanlı havayolu chatbotu Pegasus Destek, Ford için geliştirilen yapay zekâ tabanlı insan kaynakları asistanı FObot.