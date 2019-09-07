07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yerli bataryaya sahip elektrikli bisiklet, dünyanın en prestijli bisiklet fuarlarından Eurobike'ta görücüye çıktı. Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, yerli bataryaya sahip elektrikli bisikletin, Vestel ve Salcano'nun ortak çalışmasıyla hayata geçirildiğini söyledi.
Vestel'e ellerinden gelen desteği verdiklerini anlatan Akgül, elektrikli bisiklet konusunda Türkiye’nin önemli bir noktaya gelmesini istediklerini aktardı.
Elektrikli bisiklet için geliştirilen yerli bataryanın önemini vurgulayan Akgül, "Vestel'in bu alana girmesi bizim için çok önemliydi. Yapılan çalışmaların sonucunda ilk yerli bataryaya sahip bisikleti sergiliyoruz" ifadesini kullandı.
Akgül, söz konusu bataryayla elektrikli bisiklette yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranı yakaladıklarını belirterek, "Bu bisikletlere rahatlıkla yerli malı diyebiliriz" dedi.
'BATARYAYA TALEP DAHA YÜKSEK'
Vestel Elektronik Batarya Sistemleri Sorumlusu İlker Gültekin de batarya sistemleri ekibi kurduklarını ve ilk proje olarak elektrikli bisikleti seçtiklerini ifade etti.
Bataryaların, dronelardan elektrikli bisikletlere birçok yerde kullanıldığına işaret eden Gültekin, "Hangisinden başlayalım diye araştırma yaparken, Avrupa’da elektrikli bisikletlerle ilgili çok ciddi bir pazar olduğunu gördük. Elektrikli bisikletler için yerli batarya çalışmasına başladık ve 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde sıfırdan, çalışan 2 prototip yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.
Bataryaya talebin, elektrikli bisiklete talepten yüksek olduğuna dikkati çeken Gültekin, "Çünkü 2-3 sene içerisinde eskiyen pillerin değiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.
SIRADA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL BATARYASI VAR
Gültekin, Avrupa'da bataryaya çok ciddi talep olduğunu dile getirerek, "Avrupa’da bataryaya olan talep 5 milyonu buluyor. Bunun hepsi Çin’den karşılanıyordu. Avrupa’nın Çin mallarına gelen anti-damping vergisi uygulamasıyla, malzemelerin de Avrupa'da üretilmesi gerekliliği doğdu. Bu Türkiye bisiklet sektörü için çok büyük bir avantaj. Salcano'nun yanı sıra diğer üreticilerle de görüşüyoruz. Pazar hazır, müşteri hazır ve elektrikli bisiklette kullanılan batarya, elektrikli otomobilde kullanılanla aynı, sadece küçük boyutlu olanı. Dedik ki elektrikli bisikletten başlayalım, ileride zaten yerli araca pil yapma hedefimiz var. Elektrikli bisiklet bataryaları için İzmir'de sıfırdan bir fabrika kuruyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!