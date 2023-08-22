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        Haberler Gündem Eğitim Yerel Yönetimler Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Yerel Yönetimler Bölümü İş İmkânları

        Yerel yönetimler bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yerel yönetimler bölümü iş imkânları

        Siyaset bilimi, iktisat gibi bölümlerle ortak noktalarda yer alan yerel yönetimler lisans bölümü toplumsal, ekonomik ve siyasal olayları yereli temel alarak anlamaya çalışır. Özellikle son dönemlerde en çok tercih edilen bölümlerden biridir. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 23:48 Güncelleme: 22.08.2023 - 23:48
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        Yerel yönetimler bölümü iş imkânları
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        Bölümün temel amacı yerel siyaseti küresel değişimlerle değerlendirebilecek bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Daha girişimci, daha bilinçli ve daha vizyon sahibi bireyler yetiştirmek bölümün başlıca amaçlarından biridir. Yerel Yönetimler bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? Yerel Yönetimler bölümü mezunları iş olanakları nelerdir? Yerel yönetimler bölümü dersleri nelerdir? İşte, detaylar.

        Yerel Yönetimler Bölümü Nedir?

        Bölümün amacı yerel yönetimlerde çalışabilecek uzman personel açığını kapatmak, öğrencilere yönetim becerilerini kazandırmak ve yerel yönetimlerin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu bölümde öğrenim gören gençler; yerel yönetimlerin yapısı, işleyişi, görevleri, yerel yönetimlerde meydana gelen sorun ve çözümleri yolları hakkında bilgi sahibi olurlar. Bunun yanında kent yönetimi, çevre yönetimi ve yerel kalkınma tarzı konularda da eğitim alırlar. Akademik bir disiplin olarak karşımıza çıkan bölüm, etkili ve çözüm odaklı hareket edilmesini sağlamak için alanında uzmanlaşmış kişileri yetiştirmektedir.

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        Yerel Yönetimler Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Yerel yönetimler iki farklı eğitim seçeneğiyle karşımıza çıkmaktadır. Bu eğitim seçeneklerinden biri 2 yıllık ön lisans eğitimi, diğeri ise yalnızca iki üniversitede yer alan 4 yıllık lisans eğitimidir.

        Yerel Yönetimler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

        Yerel yönetimler mezunlarının ne iş yaptığı ve çalışma alanları oldukça merak edilen konulardan biridir. Bölümden mezun olanlar; mahalli idareler meslek elemanları, belediyeler ve il özel idarelerinin çeşitli bölümlerinde yöneticilerin yardımcıları olarak çalışabilirler. Bu nedenle özel sektörde ya fa kamu kurum ve kuruluşta çeşitli iş imkânlarına sahiptir diyebiliriz.

        Yerel Yönetimler Bölümü Mezunları İş Olanakları

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        Yerel yönetimler iş imkânları bakımından farklı alternatifler sunmaktadır. Ancak çalışma alanları belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar olmasına rağmen program mezunlarına KPSS alımlarında özel kadro açılmamaktadır. Belediyeler ve farklı yerel yönetim kurumları sözleşmeli olarak personel almaktadır. İşte, yerel yönetimler bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlar:

        • Belediyeler
        • İl ve İlçe Özel İdareleri
        • Belediyeye Bağlı Kuruluşlar
        • Belediye Birlikleri
        • Kamu kurumlarının personel işleri birimi
        • Kurumlarda yazı işleri birimi
        • Kurumların halkla ilişkiler bölümleri
        • Kurumların insan kaynakları bölümleri
        • Kurumlarda araştırma geliştirme birimleri
        • Kurumların planlama birimleri
        • Özel sektörde büro elemanı olarak

        Yerel Yönetimler Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

        Yerel yönetim bölümü mezunları genel olarak mahalli idareler olarak da bilinen yerel idari alanlarda çalışma şansını elde etmektedir. Personel idaresi, belediye ve belediyeye bağlı olan kuruluşlar, halkla ilişkiler, kamu yönetimi, mahalli idareler, kamu ve özel sektördeki farklı departmanlar yerel yönetim mezunlarının çalışabileceği birimlerdir. Pek çok farklı alanın bulunması yerel yönetim mezunlarının görev yapma şansını da arttırmaktadır. Çok sayıda mezunu bulunan bu bölüm, önemli ve saygın bir meslek grubu içerisinde yer almaktadır.

        Yerel Yönetimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

        Bölüm içerisinde hem teorik hem de uygulamalı derslere yer verilmektedir. Hukuk, sosyoloji, halkla ilişkiler, muhasebe ve kamu maliyesi gibi alanlardan da ders içerikleri yer almaktadır. Yerel yönetimler bölümü zorunlu derslerinden bazıları şunlardır:

        • Genel Hukuk
        • Genel İşletme
        • İktisada Giriş
        • Yerel Yönetimler
        • Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
        • Siyaset Bilimine Giriş
        • Anayasa Hukuku
        • Sosyoloji
        • Türkiye Ekonomisi
        • Kamu Maliyesi
        • Yerel Yönetimler Maliyesi
        • Kentleşme ve Çevre Sorunları
        • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve İletişim
        • Yönetim ve Organizasyon
        • Kent Planlama ve İmar Uygulamaları
        • Küreselleşme ve Yerel Siyaset
        • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
        • Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika
        • Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
        • Belediyelerde Stratejik Yönetim
        • Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları
        • Protokol Bilgisi
        • Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler
        • Yerel Yönetimlerde Resmi Yazışmalar ve Dosyalama
        • İnsan Kaynakları Yönetimi
        • Kamuda Kriz Yönetimi
        • Vergi Hukuku

        Seçmeli Dersler:

        • Yerel Yönetimler Tarihi
        • Meslek Etiği
        • Belediye Hizmetleri
        • Türkiye’nin İdari Yapısı
        • İş Sağlığı ve İş Güvenliği
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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