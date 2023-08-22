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        Haberler Gündem Eğitim Yeni Medya ve İletişim Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Yeni Medya ve İletişim Bölümü İş İmkânları

        Yeni medya ve iletişim bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yeni medya ve iletişim bölümü iş imkânları

        Yeni medya ve iletişim bölümü, iletişim bilimleri ve medya alanının çağdaş açılımı olan yeni medya olgusu üzerinde durmaktadır. Geleneksel medyanın popülerliğini yitirmesiyle birlikte yeni medya hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlamıştır. İşte, merak edilen detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 22:07 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:07
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        Yeni medya ve iletişim bölümü iş imkânları
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        Yaşamımızda daha fazla yer edinmeye başlayan yeni medya ve iletişim bölümü, geleceğin gözde uzmanlık alanlarından biridir. Bu bölümde hedeflenen; dijital dünyadaki gelişmelerin öğrencilere kuramlar ve kavramlar üzerinden aktarılmasıdır. Yeni Medya ve İletişim bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Yeni Medya ve İletişim mezunları nerede çalışır? Yeni Medya ve İletişim bölümü dersleri nelerdir? İşte, detaylar.

        Yeni Medya Ve İletişim Bölümü Nedir?

        Yeni medya, sosyal ve dijital platformların tamamını içerir. Televizyon ya da radyo gibi geleneksel medya organlarının aksine daha gelişmiş araçlar kullanılır. Temel olarak bölüm; geleneksel medya ile dijital teknolojilerin birleştiği yeni iletişim alanlarına odaklanır. Bu bölümde okuyan öğrenciler internet, mobil cihazlar ve diğer yeni medya platformlarının nasıl kullanıldığını öğrenir; bu platformlar üzerinden içerik üretirler. Ayrıca bölüm mezunları iletişim alanında da beceri edinirler.

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        Yeni medya bölümü iş imkânları
        Yeni medya bölümü iş imkânları

        Yeni Medya Ve İletişim Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Yeni medya ve iletişim bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Sözel puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

        Yeni Medya Ve İletişim Mezunları Ne İş Yapar?

        Yeni medya ve iletişim bölümü hakkında en merak edilen soruların başında ne iş yaptıkları gelmektedir. Yeni medya ve iletişim mezunlarının yaptığı iş ve görevler:

        • Görsel tasarımcı
        • Kurumsal iletişim uzmanı
        • Dijital içerik yazarı
        • Sosyal medya uzmanı
        • İçerik uzmanı
        • İçerik yöneticisi
        • Web içerik tasarlayıcısı
        • Web programlayıcısı

        Yeni Medya Ve İletişim Mezunları İş Olanakları

        Bir bölüm tercih etmeden önce o bölümün bize sağlayacağı getirileri göz ardı etmemeye gayret ederiz. Seçtiğimiz bölümün iş olanaklarının fazla olmasını tercih ederiz. Alternatiflerin çokluğu bölüm üzerinde bizim için bir avantaj yaratmaktadır. Yeni medya ve iletişim mezunları da geniş bir yelpazede iş olanaklarına sahiptir. İşte, yeni medya ve iletişim mezunlarını çalışabileceği alanlar:

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        • Tasarım firmaları
        • Reklam ajansları
        • Sosyal medya ajansları
        • Gazeteler
        • Televizyonlar
        • Eğitim kurumları

        Yeni Medya Ve İletişim Mezunları Nerede Çalışır?

        Yeni medya ve iletişim mezunları, iletişimle alakalı tüm sektörlerde, kurum ve şirketlerin iletişim birimlerinde, içerik tasarlanması, yapımı ve yönetilmesi alanlarında çalışabilmektedirler. Mezunlar; televizyon kanalları, dergiler, haber ajansları, gazeteler, sosyal medya-halkla ilişkiler ajansları ve prodüksiyon firmalarında da iş bulabilirler. Muhabirlik, editörlük, yayıncılık, iletişim danışmanlığı, metin yazarlığı, akademisyenlik de çalışabilecekleri pozisyonlar arasındadır. Yeni medya ve iletişim mezunlarının çalışabildiği diğer alanlar; gazete, radyo TV kurumlarında yeni medya muhabiri olarak, editörlük ve yapımcılık, iletişim yöneticiliği, internet ve mobil pazarlama yöneticiliğidir.

        Yeni Medya Ve İletişim Bölümü Dersleri

        Yeni medya ve iletişim bölümünde teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Ders programları üniversiteler arası farklılık gösterse de temelde aynıdır. İşte, yeni medya ve iletişim bölümü dersleri:

        • Yeni Medya Programcılığı
        • Yeni Medya Uygulamaları
        • Etkileşimli Medya Tasarımı
        • Dijital İçerik Üretimi
        • Dijital Fotoğrafçılık
        • Dijital Video
        • Dijital Oyun Tasarımı
        • İnternet Gazeteciliği
        • Sanal Gerçeklik Uygulamaları
        • Dijital Pazarlama
        • Sosyal Medya Uzmanlığı
        • Dijital Animasyon
        • Veri Yönetimi
        • Dijital Girişimcilik ve İnovasyon
        • Dijital Reklamcılık
        • Sosyal Medyada Halkla İlişkiler
        • Yeni Medya Okuryazarlığı
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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